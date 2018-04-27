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27 Nisan 2018 Cuma 11:08

Menderes’te ilk asfalt döküldü

Menderes Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında ilk asfalt döküldü. Çalışmalarla ilçe merkezindeki sorunlu yolların tamamı ortadan kaldırılacak.Menderes Belediyesi, İZSU tarafından kazılan yollarda hummalı...

Menderes'te ilk asfalt döküldü
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Menderes Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında ilk asfalt döküldü. Çalışmalarla ilçe merkezindeki sorunlu yolların tamamı ortadan kaldırılacak.

Menderes Belediyesi, İZSU tarafından kazılan yollarda hummalı bir çalışma ile ilçe merkezinin yollarını kendi imkanlarıyla yapmaya başladı. Sürdürülen çalışmalar kapsamında ilk sıcak asfalt dökümü de gerçekleşti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları kapsamında Kemalpaşa Mahallesi’nin yollarında asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. İlçe merkezinin genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ile bozuk yollar tamamen tarih olacak.

Çalışmalarla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Söz verdik, gerçekleştiriyoruz. Asfaltlama çalışmalarımıza Kemalpaşa Mahallemizden başladık. Vatandaşımızı çukur siyasetine yem etmeyeceğimizi söylemiştik bunu da hayata geçiriyoruz ama Menderes’i ve Menderesliyi sahipsiz sanan İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes sahipsiz değil. Bizim yaptığımız hizmetler ve yollar belediyecilik tarihine altın harflerle yazılacaktır. İlçemizde başlattığımız asfalt ve hizmet festivalimiz devam edecek” dedi.
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