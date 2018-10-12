Mesleki Gelişim Akademisi Eğitim Seminerleri devam ediyor

Sosyal ve kültürel kimlikleriyle ufuk açan, alanında yaptığı çalışmalar ile kendilerinden sonra gelenlere örnek teşkil eden, bu toprakların yetiştirdiği değerli isimler, İzmir’de eğitimciler ile bir araya geliyor.İzmir İl Milli Eğitim...

Sosyal ve kültürel kimlikleriyle ufuk açan, alanında yaptığı çalışmalar ile kendilerinden sonra gelenlere örnek teşkil eden, bu toprakların yetiştirdiği değerli isimler, İzmir’de eğitimciler ile bir araya geliyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine yönelik olarak başlattığı “Mesleki Gelişim Akademisi” çalışmalarının bu ay ki ilk konukları sırası ile Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ergün Akgün, Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Türker Toker ve Kariyer ve Yaşam Tasarımcısı Kamil Kasacı oldu.

Bu yıl da devam edecek olan Mesleki Gelişim Akademisi eğitim seminerleri hakkında konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “İçinde bulunduğumuz zaman diliminde ve dünyada her şey sürekli değişiyor, yenileniyor. Bu sürecin en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor. Bu noktada biz eğitimcilerin penceremizi dünyaya açmamız gerekiyor. Kendini güncelleyen, yeni bilgiler öğrenmeye hazır, atalete savaş açan, sevgi dili ile sağlıklı iletişim kurabilen eğitimciler olmaya katkı sunacak her türlü çalışmayı gönülden destekliyoruz. Bu eğitimler ile kişisel ve mesleki anlamda kendimizi diri tutarken yanı sıra bu tür eğitimleri birbirimizi tanımak, daha iyi anlamak ve ortak bir vizyon oluşturmak açısından da bir fırsat olarak görüyoruz. Geleceğin dünyasına adını altın harflerle yazdıracak nesli yetiştirmenin gayretindeyiz. Hedefe giden bu yolun taşlarını birlikte döşeyeceğiz.” dedi.

Yapay Zeka ‘Gizli Katman’daki verileri topluyor

Mesleki Gelişim Akademisinin bu ayki ilk konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ergün Akgün, “Eğitsel Veri Madenciliği” hakkında seminer verdi. “Eğitsel veri madenciliğinde gizli katman, bir olay durum veya kişiye karşı genel tavrımızın depolandığı yer olarak tanımlanır.” diyen Dr. Akgün, bilinçaltında herhangi bir kişiye, duruma veya derse karşı önyargılı olma durumunda önceki tecrübelerin devreye girdiğini belirtti. Bu durumun; ilişkilere, iletişime, ders başarısına ve sosyal hayata yansımalarının olduğunu ifade eden Akgün, yapay zekânın bunları analiz ederken tüm varyasyonları denediğinin altını çizdi.

Öğrencilerin ilgi ve istidatlarına göre yönlendirilmesinde, öğrenci başarısının yükseltilmesinde, okulu sevmeme ve bırakma gibi öğrenci davranışlarının sebeplerinin araştırılıp önüne geçilmesinde eğitsel veri madenciliğinin kullanılabileceğini ve bu konuda çok başarılı sonuçlar alınacağını vurgulayan Dr. Akgün, bunu yaparken verilerin toplanması ve sisteme doğru girilmesi aşamalarının ne denli önemli olduğunu vurguladı. Akgün, disiplinler arası çalışmayla ihtimalleri en iyi şekilde analiz edip en yüksek olasılığın değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öğrenmedeki temel motivasyonumuz sınav kaygısı olmamalı

Mesleki Gelişim Akademisinin bu ay ki ikinci konuğu Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Türker Toker oldu. Öğretmenlere yönelik olarak “Üst Düzey Beceri Ölçen Soru Yazma Eğitimi” veren Dr. Toker, öğrencilerin öğrenmedeki temel motivasyonunun sınav kaygısı olduğunu ifade ederek bunu değiştirmenin ve öğrencileri derste aktif kılmanın yollarını katılımcılarla paylaştı. “Öncelikle bizim öğretmenler olarak bunu değiştirmemiz gerekli. Bunun için sınıfta soru sormak, öğrenciyi meraklandırmak ve ufkunu açmak lazım.” diyen Toker öğrenme sürecinde öğrenciyi aktif hale getirip onun öğrenmede sorumluluk sahibi olması gerektiğinin altını çizdi. Tüm dünyada artık ‘big data’ denilen yüksek hacimli verilerin kullanımının yaygınlaştığını vurgulayan Dr. Toker “Sınavlara iyi hazırlanmak için üst düzey beceri ölçen sorular sormalıyız. Tüm dünyada artık sınav sistemleri değişiyor. Öğrencilere daha çok soru çözdürerek daha başarılı olmalarını sağlama dönemi kapanıyor. Soru içeriklerinin üst düzey becerileri ölçecek şekilde hazırlanması ve soru kökünün doğru oluşturulması gerekir. Artık teknoloji çağındayız. Günümüzde bilgi sürekli güncelleniyor ve yenileniyor.” diyerek müfredatı da canlı tutmak adına güncellemek gerektiğini sözlerine ekledi.

Eğitimde başarı kişiselleştirilmiş eğitimden geçiyor

Mesleki Gelişim Akademisinin bu ayki üçüncü konuğu Kariyer ve Yaşam Tasarımcısı Kamil Kasacı “Değişen Dünya, Değişen Eğitim ve Kariyer ” konulu bir seminer verdi. Kasacı, kariyer yapmak için artık sadece iyi bir okuldan mezun olmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda pek çok beceri ve donanıma da sahip olmak gerektiğini vurgulayarak 21. yüzyıl kariyer yaklaşımının sürekli kendini yenileyerek ilerlenmesi gereken bir yaşam rolü olduğunu kaydetti. “Yaşam rollerimizin içinde kariyer tasarımı da bir yaşam hikâyesidir ve bu hikâyeyi tasarlamak bizim elimizde.” sözleriyle konuşmasına devam eden Kasacı, “Bizim burada öğretmenler olarak rolümüz, öğrencilerimize mesleki rehberlik yapabilmek. Mesleki rehberlik, mesleklerin tanıtılması değil, öğrencilerin içindeki potansiyeli ortaya çıkarmaktır. Eğitimciler olarak bizler, sınıflarımızda kariyer farkındalığı yaratabiliriz. Her çocuk biriciktir, her birinin ilgi alanı farklıdır; öğrenme önceliklerine, ilgi alanlarına ve isteklerine göre hepsiyle farklı iletişim kurmak, güçlü yönlerine yönelmek gerekir.” diyerek eğitimde başarının kişiselleştirilmiş eğitimden geçtiğinin altını çizdi.

Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği Mesleki Gelişim Akademisi eğitim seminerleri Ekim ayında Yazar Muhammet Yılmaz tarafından verilecek olan “Etkili Öğretmenlik” ve Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimleri Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yılmaz Tombul tarafından verilecek olan “Okula Dayalı Öğretmen Geliştirme” konulu seminerlerle devam edecek.