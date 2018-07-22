İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 13:28

MHP Bayraklı piknikte buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il yönetimi, MHP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen piknikte buluştu.Kemalpaşa Park Orman’da hafta sonu pikniği düzenleyen MHP Bayraklı İlçe Başkanlığı, bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken,...

MHP Bayraklı piknikte buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il yönetimi, MHP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen piknikte buluştu.

Kemalpaşa Park Orman’da hafta sonu pikniği düzenleyen MHP Bayraklı İlçe Başkanlığı, bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, yoğun iş temposunun yorgunluğunu da giderdiler.

Pikniğe MHP il yönetimi, ilçe başkanları, kadın kollarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten MHP Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Aydın, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve Milletvekilleri Genel Seçimleri’nde gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, özveri ile çalışan tüm MHP’lilere teşekkür etti. Başkan Aydın, yerel seçimlerine ilişkin de istişare yaptıklarını ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku