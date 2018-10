MilyonFest’e geri sayım başladı

Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “MilyonFest İzmir” 19 Ekim’de başlıyor. İzmir’in en büyük festivali olarak gösterilen organizasyonda, 3 gün boyunca 21 en tanınmış sanatçı ve grup, binlerce müzikseverle buluşacak.

Karşıyaka’daki Best Western Premier Otel’in yan tarafındaki alanda gerçekleştirilecek MilyonFest İzmir, ilk gününde Şebnem Ferah, Manga, Feridun Düzağaç, Fatma Turgut, Pera, Son Feci Bisiklet ve Beyefendi’nin konserlerine ev sahipliği yapacak. 20 Ekim Cumartesi de Athena, Selda Bağcan, Pinhani, Pamela, Niyazi Koyuncu, Anıl Piyancı ve Başıbozuk, en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirecek.

Festivalin son günü olan 21 Ekim’de ise Teoman, Duman, Ceza, Cem Adrian, Baba Zula, Can Got ve Nova Norda konuklara müzik şöleni sunacak. Her gün saat 12.00’den gece yarısına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festival, Kral Pop Tv ile yeni gençlik ve müzik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Organizasyona ve giriş koşullarına ilişkin “0532 157 67 33” numaralı WhatsApp Festival Danışma Hattı’ndan detaylı bilgi alınabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Yıl boyunca birbirinden kaliteli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirdiğimiz Karşıyakamızda, bu kez de MilyonFest gibi dev bir müzik organizasyonuna ev sahipliği yapacağız. Türkiye’nin, özellikle de gençliğin en sevdiği sanatçı ve müzik gruplarını, kentin en büyük festivalinde ağırlayacağız. Yaşamın yoğunluğu ve telaşına keyifli bir mola vermek, unutulmaz bir festival deneyimi yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.