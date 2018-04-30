MÜSİAD İzmir, Kemalpaşa Bölgesel İstişare Toplantısında bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından Kemalpaşa Bölgesi Tanışma ve İstişare toplantısı düzenlendi. Ramada Oteli’nde düzenlenen toplantıya Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve bölgesinde bulunan...

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından Kemalpaşa Bölgesi Tanışma ve İstişare toplantısı düzenlendi. Ramada Oteli’nde düzenlenen toplantıya Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve bölgesinde bulunan iş dünyası temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve MÜSİAD tanıtım sinevizyonunun gösterildiği gecede konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “İzmir iş dünyasının temsilcileri olarak, İzmir ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. MÜSİAD olarak bugün, 11 bini aşkın üye, yurt içinde 86 ve yurt dışında 68 farklı ülkede 181 nokta ile faaliyet gösteren dünyanın en geniş, en etkin STK kuruluşuyuz. Yerelde bölgemizin, genelde de ülkemizin ticari ilişkilerini geliştirmek, yeni yatırımlar ve iş ortaklıklarına zemin hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu akşam da Kemalpaşa bölgesinde bulunan üyelerimiz ve dostlarımızla bir aradayız. Önümüzdeki dönemde diğer bölgelerde de toplantılarımıza devam edeceğiz” dedi.

17. MÜSİAD Expo & 22. Uluslararası İş Forumu (IBF) toplantısı hakkında bilgiler aktaran Ülkü, “Bu yıl da MÜSİAD, fuar alanındaki istikrarlı büyümesini devam ettirecek olup 21 - 24 Kasım 2018 tarihleri arasında, İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde fuarımız kapılarının dünyaya açacak. Bir önceki fuarımız 16. MÜSİAD Fuarı & 20. Uluslararası İş Forumu (IBF) 09-12 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar merkezinde, T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılışla birlikte 27.000 m2 net stant alanı ile toplam 100.000 m2’lik kapalı alanda yapıldı. 848 yerli ve yabancı firmanın katılım gösterdiği fuarımıza 124 ülkeden toplam 7.000’in üzerinde yabancı işadamı katıldı. Fuar’da aynı zamanda yerli ve yabancı satın alma heyetlerinin katılımıyla (B2B) ikili iş görüşmeleri yapıldı” dedi.

Karz-ı Hasen yardım sandığı ve emusiad ticari portalı ve MÜSİAD İzmir Şubesinin 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında sunumun yapıldığı toplantıda katılımcılar tek tek kendilerini tanıtarak görüşlerini aktardı.

Çok sayıda sanayici ve iş adamının katıldığı toplantı sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, geceye katkı veren Hasan Aşık’a hediye takdim ederek teşekkür etti.