MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, ”Hastanelerin adı şifahane olsun”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Hastanelerimizi şifahaneye dönüştürmeliyiz” önerisine destek verdi. Ülkü, “Hastahanelerin ismi şifahane olmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada Anadolu’da var olan pek çok şifahaneyi hatırlatarak, bugün “hastane” denen mekanlara “şifahane” dendiğine işaret etmiş ve “Hastanelerimizi şifahaneye dönüştürecek bir zihinsel değişimi gerçekleştirmek durumundayız” demişti. MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü de sağlığa yönelik bazı yanlış algıların değişmesi için hastane adının “şifahane” olarak değiştirilmesini önerdi.

Ülkü, Osmanlı döneminde Anadolu’da sağlık hizmeti verilen kuruluşlara darüşşifa, şifahane isimleri verildiğine dikkat çekerek Farsçadan Türkçeye geçen “hastane” kelimesinin ise “ziyaretçi” kavramıyla ilişkili olan hospital kelimesinden türetildiğini hatırlattı. Ülkü, “Şifa ifadesi iyileştirici, tedavi edici ve bütünleyici bir anlama sahip olduğu için bu ifade pozitif algı oluşturuyor. Hasta adından kaynaklanan negatif algıyı değiştirmek adına sağlık kuruluşlarımızın hastane değil, şifahane olarak anılması, şifa bulunan yer olarak anılması daha anlamlı” dedi.

Öneriye destek

MÜSİAD İzmir Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Feridun Biçer de Türkiye İstişare Toplantısında gündeme gelen öneriye destek vererek, böyle bir düzenlemenin hem kamuoyunda hem de sağlık çalışanları üzerinde olumlu etkisi olacağını söyledi.

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu’nun “Türkiye’nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli” temalı toplantıda gündeme gelen öneriye Bandırma Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar da destek verdi. Yrd. Doç. Dr. Bayraktar, “Hastane denildiğinde sanki sadece hastaların tedavi gördüğü bir üniteymiş gibi algılanıyor. Oysa hastaneler aynı zamanda koruyucu hekimlik işlevini yerine getiriyor. Bu yüzden hasta ifadesi bina ve tesisi olarak oradaki çalışanlar üzerinde negatif bir algı oluşturuyor. Buraları sadece hastaların olduğu yer değil buraları insanların şifa gördükleri yerler. Negatif bir algı oluşturduğu için insanlar oraya giderken de negatif duygularla gidiyor. Bundan dolayı bu algıyı değiştirmek adına hastane değil, şifahane olarak anılması, şifa bulunan yer olarak anılması daha önemli diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz de öneriyi desteklediğini belirtti. Dr. Gürsöz konunun bakanlık tarafından da incelendiğini belirtirken İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Daire Başkanı Şaban Koçoğlu ise “Sağlık çalışanları bu konuya pozitif yaklaşacaktır. Geçmişten günümüze gelen, özümüzü anlatacak şekilde sağlık birimlerinin adlandırılması, onlar tarafından da karşılık bulacaktır. Geçmişle günümüzü sentezleyerek geleceği inşallah daha iyi yönlendireceğiz” dedi.