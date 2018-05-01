Mutlu’dan hükümete teşekkür

Başbakan Binali Yıldırım’ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, söz konusu desteklerin esnaf sanatkarları ve toplumun bir çok kesimini rahatlatacağını söyledi.

Açıklanan paketin kanun tasarısı olarak TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya, "Toplumda 7’den 77’ye herkesi ilgilendiren ve sevindiren destekler paketi ekonominin önünü açacak mahiyete sahiptir. İzmir Birliği’nin uzun süredir her platformda dile getirdiği borçlu BAĞ-KUR’lunun sağlık hizmeti alamama sorunu da çözüme kavuşturulacaktır. Ayrıca esnaf sanatkarların önemli maliyet kalemlerinin başında gelen vergi ve prim borçları hakkında düşünülen düzenlemeler camiamıza soluk aldıracaktır. 18-29 yaş arasında iş kuran gençlere 3 yıl boyunca 75 bin liraya kadar olan gelirleri için vergi muafiyeti sağlanacak, bir yıl boyunca BAĞ-KUR primlerini devlet ödeyecektir. Netice itibarıyla işçisinden emeklisine, memurundan köylüsüne vatandaşların yüzünü güldürecek uygulamalar sonuçta piyasalara moral da kazandıracak, insanların alım gücünü artıracak, bu durum da doğrudan halka mal ve hizmet sunan üyelerimize olumlu yansıyacaktır. Özellikle emeklilere bayram ikramiyeleri piyasalara can katacak, esnaf sanatkarların bayram öncesi iş potansiyellerini artıracaktır. Başbakanımız Binali Yıldırım’ın şahsında ekonominin önünü açacağına inandığımız tedbirlerin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşkilatım adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Ekonomiye katkı"

Vergi ve prim borçlarının sınırlı sermayeye sahip esnaf sanatkarları zorlayan en önemli kalemler arasında yer aldığını belirten İESOB Başkanı Mutlu, "Vergi ve prim borçlarına ilişkin düzenlemeler üyelerimizi finansal açıdan düzlüğe çıkaracaktır. Bu desteğin ekonomiye dönüşü de olumlu olacaktır. Çünkü borç yükünü hafifleten esnaf sanatkarlar ve reel sektör üyeleri gözünü yeni yatırımlara çevirecek, yeni istihdam olanakları sağlayacaklardır" diye konuştu. Müjdeler paketinin sosyal barışın sağlanmasına da katkı koyacağını ifade eden Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "31 Mart tarihi öncesi borçları kapsayacak olan düzenlemede sadece vergi ve prim borçları değil, belediyeler, il özel idareleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların da tekrardan yapılandırılmasını sağlayacaktır. Yani vatandaşın devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulacaktır. Bu toplumsal konsensüs için son derece olumlu bir adım olacaktır. Aynı şekilde emeklilere, 65 yaş üstü olup da sağlık durumu ve geliri iyi olmayan büyüklerimize tanınan imkanlar da sosyal huzuru destekleyecektir."

"Kabus sona erdi"

Prim borcu olan esnaf sanatkarların da artık sağlık hizmeti alabileceklerine dikkat çeken Zekeriya Mutlu, "SGK’ya 60 günden fazla prim borcu bulunan üyelerimiz ve aileleri sağlık hizmeti alamıyorlardı. Bu durum büyük haksızlık yaratıyordu. Çünkü üyelerimiz sağlık kalemi de dahil olan borçlarını zamanında olmasa bile sonuçta faiziyle zaten ödemekteydiler. Ayrıca diğer sigortalıların yararlandığı bu haktan BAĞ-KUR sigortalılarının faydalanamaması da toplumsal adaleti zedeliyordu. Bu sıkıntıyı teşkilatımızın seçim döneminde genel kurullarına katıldığım 129 odanın kongresinde dile getirmiştim. İzmir Birliği olarak bu konunun önemle üzerinde duruyor ve tüm mercilerle gerçekleştirdiğimiz diyaloglarda, görüşmelerde bu durumun düzeltilmesini talep ediyorduk. Hükümet daha önceden taleplerimize duyarlılık göstererek geçici olarak bu durumdaki üyelerimizin sağlık hizmeti almasını sağlamıştı. Ancak bizim her platformda dile getirdiğimiz düşüncemiz bu durumun kalıcı olmasıydı. TBMM’ye sunulan kanun tasarısı bu arzumuzu karşılamaktadır. Emeği geçenlere esnaf teşkilatı olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.