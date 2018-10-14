Mutluluğun resmi

Kırsal kesimi destekleme projesi kapsamında düzenli geliri olmayan köylülere binlerce küçükbaş hayvan veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kiraz’daki 152 üreticiye 606 koyun ve keçi dağıttı. Yetiştiricilik eğitimi alan hak sahiplerinin...

Kırsal kesimi destekleme projesi kapsamında düzenli geliri olmayan köylülere binlerce küçükbaş hayvan veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kiraz’daki 152 üreticiye 606 koyun ve keçi dağıttı. Yetiştiricilik eğitimi alan hak sahiplerinin Sakız, Kıvırcık, Tahirova ve Saanen cinsi koyun ve keçileriyle buluşma anındaki mutlulukları görülmeye değerdi.

Kırsal kesime sağladığı desteklerle kent genelindeki tarımsal faaliyetlere ciddi ivme kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk tarımına rol model, çiftçiye ise umut olmaya devam ediyor. ’Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi’ projesi kapsamında yeterli gelir kaynağı olmayan köylülere binlerce küçükbaş hayvan dağıtan İzmir’in yerel yönetimi, bu kez Kiraz’da 606 hayvan daha dağıttı. Büyükşehir’in uzman kadrosunun verdiği yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 12’si kadın 152 vatandaş, bütçelerine ek gelir sağlayacak hayvanlarını kurayla teslim aldı. Kiraz ilçesine bağlı Akpınar, Çayağzı, Doğancılar, İğdeli, Kırköy, Ören, Sarısu, Taşlıyatak, Tekbıçaklar, Tumbullar, Umurlu, Yenişehir ve Yeşildere köylerinden gelen hak sahiplerinin Sakız, Kıvırcık, Tahirova ve Saanen cinsi koyun ve keçileriyle buluşma anları ise görülmeye değerdi.

Aile bütçesine nefes oldu

Küçükbaş hayvancılığı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 2015 yılında hayata geçirdiği proje ile Bayındır, Bergama, Beydağ, Güzelbahçe, Karaburun, Kiraz, Kınık, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla ilçelerine bağlı 376 köyde, 2 bin 265 üreticiye yaklaşık 9 bin küçükbaş hayvan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, zor günler geçiren köylü için adeta can suyu oldu. Büyükşehir’in dağıttığı koyun ve keçilerin toplam sayısı, yeni doğumlarla birlikte 13 bin 500’e ulaştı.