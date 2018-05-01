Müziğin ustaları eserleriyle Konak’ta anıldı

Kültür merkezlerini halkın buluşma mekanları haline getiren Konak Belediyesinin müziğe gönül vermişlerle oluşturulan Türk Halk Müziği Korosu muhteşem bir konsere imza attı.

Alsancak Grubu üyeleri tarafından Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde verilen konserle dinleyenlerin adeta kulaklarının pası silindi. Ülkemizin önde gelen Türk Halk Müziği ustalarından; Ali Ekber Çiçek, Aşık Mahsunu ve Neşet Ertaş’ın türkülerinden oluşan konseri Şef Bahar Almaç yönetti. Yaklaşık 6 aydır Bahar Almaç yönetiminde çalışmalarını sürdüren koro, sezona muhteşem bir konserle nokta koymuş oldu. Ali Ekber Çiçek, Aşık Mahsunu ve Neşet Ertaş gibi ustalar eserleriyle bir kez daha anıldı. Konserde 25 türküyü iki bölüm halinde seslendiren koro ve solistler dinleyenlere türkü ziyafeti sundu. ’Derdim Çoktur Hangisine Yanayım’, ’Kesik Çayır’, ’Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare’ gibi türkülere zaman zaman konuklar da eşlik etti. Koro kadar gecede sahne alan solistler de performanslarıyla göz doldurdu. Türk Halk Müziği’nin çok önemli sanatçılarından biri olan Bahar Almaç ve korosu dinleyenlerden tam not aldı. Konsere yoğun ilgi gösteren Konaklılar türküler eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.