Nöroloji uzmanından “Beynimizin yüzde 100’ünü kullanıyoruz” açıklaması

Nöroloji Uzmanı Dr. H. Armağan Uysal, insan beyninin bilinenin aksine yüzde 100’ünün kullandığını belirterek beynin gelişim süreçleri hakkında önemli bilgiler verdi.

İnsan beynini İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerin sokaklarına benzeten Medical Park İzmir Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. H. Armağan Uysal, “Doğduğumuzda bu metropol yavaş yavaş inşa olmaya başlar. Beş duyu organımızla aldığımız bütün bilgiler beyindeki sinirler arası bağlantıları arttırır ve 2 yaşına kadar bu işin büyük çoğunluğu biter. Ancak beyin gelişimi halen devam eder. Yani beynimizin çocukluktan sonra gelişmemesi ya da yalnızca yüzde 2-3’ ünü kullandığımızın söylenmesi toplumca yanlış bildiğimiz bilgilerden. Hayır. Beynimiz sürekli gelişip yenileniyor ve iyi haber beynimizin yüzde 100’ ünü kullanıyoruz” dedi.

Öğrenmenin anne karnından başladığını kaydeden Uysal, “Bebek ilk olarak annenin ses titreşimleri ile karşılaşır. Zaman ilerleyip beş duyusu da oluştuktan sonra tıpkı dışarıya çıktığındaki gibi kendisine gelen her bilgiyi beyne alır ve değerlendirir. Bununla ilgili yapılan bir çalışmada bebeklerin doğumdan itibaren annenin ses tonunda ağladıkları görülmüştür” diye konuştu.

“Zihinsel aktiviteler beynimizi koruyor”

Zihinsel egzersizlerle yaşlılıkta beyin sağlığının korunabileceğini ifade eden Uysal, “Vücudumuzdaki diğer organların hücrelerinde olduğu gibi beynimizdeki hücrelerin de yaşlanma ve küçülme süreçleri vardır. Bu doğal bir süreç olabileceği gibi bazen patolojik bir hal alıp alzheimer ya da parkinson gibi hastalıklara yol açabilir. Özellikle yaşlılıkta ortaya çıkan unutkanlıklar ve hareket bozukluklarında mutlaka nöroloji hekimine başvurmak gerekir. Doğru beslenir, gerekli egzersizleri yapar, uykumuzu iyi alır ve zihnimizi çalıştıracak aktivitelerde bulunursak, yani beynimizi strese sokmazsak beyin sağlığımız ve öğrenme yetimiz maksimumda olur” dedi.