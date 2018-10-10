Ödemiş Ticaret Odası’ndan bin 100 öğrenciye eşofman yardımı

Ödemiş Ticaret Odası, geleneksel olarak yaptığı eğitim yardımlarına bu yıl da bir yenisini ekleyerek, bin 100 öğrenciye eşofman takımlarının dağıtılması için milli eğitime teslim etti.Ödemiş Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar...

Ödemiş Ticaret Odası, geleneksel olarak yaptığı eğitim yardımlarına bu yıl da bir yenisini ekleyerek, bin 100 öğrenciye eşofman takımlarının dağıtılması için milli eğitime teslim etti.

Ödemiş Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin sağladığı destekle temin edilen eğitim yardımları kapsamında, milli eğitim müdürlüklerine bir ziyaret yaptı. Oda, yardımlar kapsamında bin 100 öğrenciye eşofman takımı aldı. Ticaret odası yetkilileri, bu eşofmanları ise milli eğitim yetkililerine teslim etti.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş açıklamasında, "Ödemiş, Kiraz ve Beydağ Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda okuyan öğrencilere eşofmanlar odamızca teslim edildi. İhtiyaç sahibi öğrenciler okul müdürleri ve milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlendi ve dağıtımı da buna göre yaptık. İhtiyaç sahibi herkese ulaşmaya çalıştık. Eğitim öğretime her yönden destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına bu yardımları yapacağız. Bizim birinci önceliğimiz insana yapılan yatırımdır" dedi.