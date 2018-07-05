Ödemiş’e bağı Gölcük’te restorasyon çalışmaları

İzmir’in önemli doğa güzelliklerinden biri olan Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Yaylasında, mahalleye yapılan en önemli projelerden biri olan belediyeye ait otel, restorasyon çalışmaları kapsamında yenileniyor.Kentteki turizm çalışmalarına...

İzmir’in önemli doğa güzelliklerinden biri olan Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Yaylasında, mahalleye yapılan en önemli projelerden biri olan belediyeye ait otel, restorasyon çalışmaları kapsamında yenileniyor.

Kentteki turizm çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Ödemiş Belediye başkanı Mahmut Badem, mahallede yapılan önemli projelerden biri olan Gölcük Otel’in tadilat çalışmalarının başladığını söyledi. Badem, otelin ihalesinin yapıldığını ifade ederek, "İhalesi yapılan otel, bir yıl içinde beş yıldızlı otel kalitesi şeklinde hizmet vermeye başlayacak” dedi.

12 ay sonra hazır olacak

Badem restorasyon çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

"Ödemiş Belediyesi, Gölcük Otel’in esaslı tadilat yapım karşılığı uzun süreli kiralama, işletme ve mülkiyetin devir işine ait ihaleyi 4 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirdik. İhaleyi, Cino Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Lid. Şti. firması aldı. İlçemizin turizm değerlerinin ön plana çıkarılması ve tanıtılması amacıyla olan projelerimizi tek tek uygulamaya devam ediyoruz. Ödemiş ve hatta Ege Bölgesi açısından çok önemli bir değer olan Gölcük’ün turizme açılması konusunda ilk olarak göl kenarı rekreasyon projelerini uyguladık. Yeni görünümüyle cazibe merkezi haline gelen Gölcük’te yapılan yeni kafeteryalar, işletmeler ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçi sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Gölcük Otel’in yenilenme projesi bizim çok önemsediğimiz bir projeydi. İhalesi bugün yapıldı ve en kısa zamanda yer teslimini gerçekleştireceğiz. Firma 12 ay içerisinde işletmeyi hazır hale getirecek. Beş yıldızlı otel kalitesinde hizmet verecek olan işletme kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Ödemişimize hayırlı olsun."