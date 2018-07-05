İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:41

Ödemiş’e bağı Gölcük’te restorasyon çalışmaları

İzmir’in önemli doğa güzelliklerinden biri olan Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Yaylasında, mahalleye yapılan en önemli projelerden biri olan belediyeye ait otel, restorasyon çalışmaları kapsamında yenileniyor.Kentteki turizm çalışmalarına...

Ödemiş'e bağı Gölcük'te restorasyon çalışmaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmir’in önemli doğa güzelliklerinden biri olan Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Yaylasında, mahalleye yapılan en önemli projelerden biri olan belediyeye ait otel, restorasyon çalışmaları kapsamında yenileniyor.

Kentteki turizm çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Ödemiş Belediye başkanı Mahmut Badem, mahallede yapılan önemli projelerden biri olan Gölcük Otel’in tadilat çalışmalarının başladığını söyledi. Badem, otelin ihalesinin yapıldığını ifade ederek, "İhalesi yapılan otel, bir yıl içinde beş yıldızlı otel kalitesi şeklinde hizmet vermeye başlayacak” dedi.

12 ay sonra hazır olacak

Badem restorasyon çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

"Ödemiş Belediyesi, Gölcük Otel’in esaslı tadilat yapım karşılığı uzun süreli kiralama, işletme ve mülkiyetin devir işine ait ihaleyi 4 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirdik. İhaleyi, Cino Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Lid. Şti. firması aldı. İlçemizin turizm değerlerinin ön plana çıkarılması ve tanıtılması amacıyla olan projelerimizi tek tek uygulamaya devam ediyoruz. Ödemiş ve hatta Ege Bölgesi açısından çok önemli bir değer olan Gölcük’ün turizme açılması konusunda ilk olarak göl kenarı rekreasyon projelerini uyguladık. Yeni görünümüyle cazibe merkezi haline gelen Gölcük’te yapılan yeni kafeteryalar, işletmeler ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçi sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Gölcük Otel’in yenilenme projesi bizim çok önemsediğimiz bir projeydi. İhalesi bugün yapıldı ve en kısa zamanda yer teslimini gerçekleştireceğiz. Firma 12 ay içerisinde işletmeyi hazır hale getirecek. Beş yıldızlı otel kalitesinde hizmet verecek olan işletme kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Ödemişimize hayırlı olsun."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku