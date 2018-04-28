Ödemişspor hırs küpü

3. Lig’e yükselme maçında pazar günü Antalya’da Nevşehirspor GK ile karşılaşacak Ödemişspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertlilerin azmi dikkat çekiyor.

Pazar günü saat 15.00’te Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda oynanacak final maçına odaklanan kırmızı-lacivertliler, 23 yıllık hasrete son vermek için azimle çalışıyor. Sakatlığı sebebiyle kamp kadrosunda yer almayan isimler dışında tam kadro çalışan ekip, bugün yapacağı ter idmanıyla Nevşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. Ödemiş’e 23 yıl sonra büyük bir sevinç yaşatmak istediklerini dile getiren takım, taraftarın da büyük desteği ile terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Ödemişspor’un tarihi final maçında Ödemişli taraftarlar da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda yerini alacak. Ödemişspor taraftarı bu gece Antalya’ya hareket edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Antalya Bölge Müdürlüğünde yapılan kura çekimine göre Ödemişspor taraftarı Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nun doğu tribününde takımlarını destekleyecek. Protokol tribününün yer aldığı tribün Nevşehir taraftarının olacak. Stadyumdaki tek kale arkası tribünü ise boş bırakılacak.