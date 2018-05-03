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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:30

Ödemiş’te bilim fuarı heyecanı

Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İMTAL) öğrencileri, eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken açtıkları TÜBİTAK Bilim Fuarı ile bilimsel araştırmalarını tanıttılar.Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu...

Ödemiş'te bilim fuarı heyecanı
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Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İMTAL) öğrencileri, eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken açtıkları TÜBİTAK Bilim Fuarı ile bilimsel araştırmalarını tanıttılar.

Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleşen TÜBİTAK Bilim Fuarı ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Habil Sert, “Öğrencilerimizin bir süredir hazırladıkları bilimsel araştırmaları, okulumuzun spor salonunda iki günlüğüne sergiye açılmıştır. Bu araştırmalarda emek harcayan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Sergi açılışımıza destek veren öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Sergide 52 öğrencimiz tarafından hazırlanan 21 araştırma ve projenin sergilendiğini belirten Proje Koordinatörü Zeki Altıntaş ise “Okul olarak öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle farkındalık oluşturmak adına böyle bir çalışmanın içine girdik. Kimi derslerde kendisini gösteremeyen öğrencilerimizin böyle çalışmalarda ürün ortaya koyması bizleri sevindiriyor. Amacımız bilime karşı ilgi uyandırmak. 3-4 aydır çalışıyoruz. Deneysel çalışmaların yanı sıra araştırma ürünü çalışmalar da var. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu.
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