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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:00

Ödemiş’te Rahvan At Yarışları heyecanı

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesinde, geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı. Çaylı Rahvan At Yarışları’na, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden 184 at katıldı.Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesinde, merakla...

Ödemiş'te Rahvan At Yarışları heyecanı
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İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesinde, geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı. Çaylı Rahvan At Yarışları’na, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden 184 at katıldı.

Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesinde, merakla beklenen ve her yıl geleneksel hala getirilen Rahvan At Yarışları yapıldı. Yarışlara, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden 184 at katılım gösterdi. Yarışma dereceye giren atların jokeylerine kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Çaylı Dutdibi Yarış Alanında gerçekleştirilen yarışlara, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri ve yarışseverler katıldı.
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