Ödemiş’te şiir yarışması

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, ’Savaş ve Recep Başsoy Türkçemize Özen Dil ve Yazın Ödülleri’nin altıncısı bu yıl şiir dalında düzenlendi. Cumartesi günü Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan yarışmanın ardından...

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, ’Savaş ve Recep Başsoy Türkçemize Özen Dil ve Yazın Ödülleri’nin altıncısı bu yıl şiir dalında düzenlendi. Cumartesi günü Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan yarışmanın ardından pazar günü de ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödemiş ilçesinde, ’Savaş ve Recep Başsoy Türkçemize Özen Dil ve Yazın Ödülleri’nin altıncısı bu yıl şiir türünde gerçekleştirildi. Yarışmaya, 14’i ortaokul 40’ı da liseli olmak üzere toplam 54 öğrenci katıldı. Cumartesi günü sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde etkinliğin ardından, pazar günü de ödül töreni düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Türkçe’nin beylikler döneminden bu yana tartışma konusu olduğuna dikkati çekerek, "Dilimizi kullanmalı ve korumalıyız. Türkçe bizim millet olmamızın en önemli unsurudur" dedi.

Kaymakam Dayıoğlu, Ödemiş’e yeni atandığını belirterek, "Ödemiş’te Türkçe’ye karşı gösterilen bu ilgi beni çok sevindirdi” dedi.

Dil Derneği İzmir temsilcisi Gürsel Gezen de, Ödemiş’te 6 yıldır yapılan bu yarışmanın önemli olduğunu ifade ederek, tüm destek veren kurum ve kişilere dernek adına teşekkür etti. Erdem Boyacı ile Ümran Akça Ateş’in bu yılki yazmanlığını yaptığı yarışmanın ödül törenini edebiyat öğretmeni Zarife Özcan sundu. Yazman Ümran Akça Ateş, Atatürk’ün Türk diline verdiği önem üzerinde durdu.

Büyükelçi Mehmet Dönmez de konuşmasında öğrencilik yıllarında Türk Dili dergisine abone olduğunu ve Türkçe’ye büyük özen gösterdiğini ifade etti. Yarışmanın düzenleyicisi Ülkü Başsoy da heyecanlı olduğunu belirterek, babası Recep Başsoy ve kardeşi Savaş Başsoy’un öz geçmişlerini okudu. Ödül töreninin de tarihi bir mekanda yapılmasından dolayı da çok mutlu olduğunu söyleyen Başsoy, tüm katılımcılara teşekkür etti. Yarışmada dereceye girenlere ödüller verildi.

Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nde (ÖYKAM) yapılan ödül törenine, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi’nin yanı sıra; Dil Derneği İzmir Temsilcisi Gürsel Gezen, emekli Büyükelçi Mehmet Dönmez, düzenleme kurulu üyeleri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.