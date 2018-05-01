Ödüllü çocuklara renkli tören

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen “Renklerle Doğal Yaşam Parkı” konulu resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri renkli bir törenle verildi.İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 5.’sini...

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen “Renklerle Doğal Yaşam Parkı” konulu resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri renkli bir törenle verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 5.’sini düzenlediği "Renklerle Doğal Yaşam Parkı" konulu resim yarışması yine büyük ilgi gördü. bin 91 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenler, ödüllerini Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen törenle aldı. İlkokul kategorisinde Rota Koleji’nden Eylül Tosun, Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu’ndan Nehir Çağlayan ve MEV Koleji’nden Defne Altıntaş, ortaokul kategorisinde ise Nevvar Salih İşgören Ortaokulu’ndan Bensu Simay Demirdağ, Hasan Ali Yücel Ortaokulu’ndan Nursena Evcim ile Şerif Remzi Ortaokulu’ndan Furkan Yılmaz yarışmada ilk üçe giren öğrenciler arasında yerini aldı.

Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan hayvanları düşleri ile birlikte en güzel şekilde resmeden öğrencilere hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olabilen “ikisi bir arada” notebook hediye edildi. Hediyelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ın elinden alan öğrenciler oldukça heyecanlıydı. Ödül kazanan ve yarışmaya katılan öğrencileri kutlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, yarışmanın amacının resme kabiliyetli çocukları teşvik etmek ve aynı zamanda doğayla iç içe olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, çocukların yaptığı her resmi çok beğendiğini söyledi. Başkan Vekili Aydoğan, törenin ardından ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan resimlerden oluşan sergiyi çocuklarla birlikte gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Şenlik havasında geçen ödül töreninde çocuklar masal kahramanları ile birlikte eğlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram etti.