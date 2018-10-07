Öğrenciler can dostları ziyaret etti

Bayraklılı öğrenciler ’Dünya Hayvanları Koruma Günü’ etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Yanlarında getirdikleri mamalarla sokak hayvanlarını besleyen minik öğrenciler, hayvan sevgisi ve bakımı hakkında bilgilendirildi.

Bayraklı Belediyesi veterinerleri, düzenlenen etkinlikte öğrencilere çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiğini anlatan ekipler, beslenme ve rehabilitasyon süreci hakkında önemli notlar aktardı. Öğrenciler de yetkililere merak etikleri soruları yönelterek, yanıt buldu. Daha sonra öğrenciler yanlarında getirdikleri mamalarla can dostları besledi, sevdi, onlarla oyunlar oynadı. Öğrenciler ayrıca barınakta bulunan kedi ve köpek yavruları için yuvalar getirerek, yetkililere verdi.

"Sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olalım"

"Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez" diyerek, can dostlara karşı toplumun daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Biz belediye olarak sokak hayvanları için Doğançay’da hizmete sunduğumuz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 60 köpek ve 22 kedinin aynı anda bakım ve tedavisi yapılabiliyor. Sokak hayvanları burada kimliklendiriliyor, kısırlaştırılıyor ve iyileşme dönemi sonrasında sağlıklarına kavuşanlar aşılamaları yapılıp, tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle de onların hayvanlara karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.