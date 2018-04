Öğrenciler İZBAN’da kitap okudu

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "İnsan her yerde okur" sloganıyla kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında...

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "İnsan her yerde okur" sloganıyla kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında öğrenciler İZBAN tren istasyonunda ve trende toplu halde kitap okudu.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "İnsan her yerde okur" etkinliği, 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sabah saatlerinde İZBAN tren istasyonuna giden öğrenciler ve öğretmenler tren gelene kadar istasyonda kitap okumaya başladı. Trene binen öğrenciler kitap okumaya devam etti. Öğrenciler seyahatlerinin cep telefonlarıyla değil kitap okuyarak geçirmenin daha yararlı olduğunu ifade etti.

“Her yerde kitap okunabilir”

Aliağa İlce Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, insanların her yerde kitap okuyabileceklerini vurgulayarak, "Çocuklarımıza, velilere ve yolculara yolculuk esnasında kitap okuyarak vakit geçirmenin önemini belirtmeliyiz. ’Neden İZBAN’ sorusuna gelince, İZBAN’da her gün binlerce insan seyahat etmektedir. Bu seyahatler uzun süreli de olmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde toplu taşıma araçlarının tümünde yolculuk yapan insanlar buradaki zamanlarını kitap okuyarak değerlendiriyor ama ülkemize baktığımızda ise, bunu tam tersi olduğunu görüyoruz. İnsanlarımızın çoğu yaptığı bu yolculuklarında telefonlarıyla meşgul oluyor diye düşünüyoruz. Ben de her gün İZBAN’ı kullanan bir vatandaşım. Onun için, bu etkinliğimizin İZBAN’da daha başarılı olabileceğini, daha büyük kitlelere ulaşabileceğini düşündük. Bugün Aliağa’da iki noktada etkinliğimiz var. Amacımız okumanın önemini vatandaşlarımıza hissettirmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmaktır" dedi.

"Telefonları elimizden bırakalım"

Öğrencilerden Reyhan Özdemir, "Kitaplar bize hep bilgi verir. Herkese nerede olursa olsun kitap okunabileceğini anlatmak için burasını seçtik" derken, Elifnur Temel ise, "İnsanlara her yerde okunabileceğini göstermek için burada okuyorum. Her yerde kitap okuyalım, telefonları elimizden bırakalım. Telefonlardan bir şey öğrenemeyiz. Kitaplardan bilgi öğrenelim. İnsanlar telefonlara bağımlı kalmayıp kitap okurlarsa bilgileri çoğalır" diye konuştu.

Yolcular takdir etti

Öğrencilerin bu hareketi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Bir yolcu, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Bu etkinliği görünce çok sevindim. Toplumumuza ve öğrencilerimize okuma alışkanlığını benimsetmek için düzenlenen bu etkinlik, mutluluk verici bir şey. Ben de iki kız babası ve torun sahibiyim. Bu tür etkinliklerin daha çok yapılmasını isterim."

"Gözlerim yaşardı"

İZBAN operatörü ise etkinlik hakkında şunları söyledi: "Bugün öğrencilerin yapmış olduğu kitap okuma etkinliğini görünce inanın gözlerim yaşardı. Keşke herkes bu çocuklar gibi okuyabilseler. Memleketimizin yüksele bilmesi için tabi ki okumak şart. Okumadan hiçbir başarıya ulaşılmıyor. Ümit ederim ki bu sürekli olan bir etkinlik olur. Bu etkinliği düzenleyenlerden öncelikle kendilerine teşekkür ederim. Keşke metrolarda telefonla oynamaktan ziyade kitap okunsa. Belki, her vagona küçük bir kitaplık dolabı yapılıp küçük bir kütüphane kurulabilir. Kitap okumak isteyenler oralardan alıp okuyabilirler. Tabii ki bu bir öneridir. Karar yetkililerimizindir."