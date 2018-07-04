Öğrenciler tatil yerine kodlamayı seçti

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ücretsiz robotik kodlama atölyeleri, endüstriyel robot çalışması, Python, AppInvertor yazılım atölyeleri, Arduino devreleri ve...

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ücretsiz robotik kodlama atölyeleri, endüstriyel robot çalışması, Python, AppInvertor yazılım atölyeleri, Arduino devreleri ve tasarımı eğitimleri devam ediyor.

Öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri için harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre öğrenciler tercih ettikleri kurs programlarına ücretsiz olarak katılabiliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak açılan ücretsiz robotik kodlama atölyeleri, endüstriyel robot çalışması, Python, AppInvertor yazılım atölyeleri, Arduino devreleri ve tasarımı eğitimi almak için öğrenciler http://robokod.org/ adresinden başvuru yaparak eğitimlere katılabiliyorlar. İzmir İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yahşi öğrencilerin eğitimlere katılmak için yoğun ilgi göstermelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Öğrencilerimizin yaz tatilinde kendilerini geliştirmek için İzmir EBA tarafından açılan kurslara göstermiş olduğu yoğun ilgi biz eğitimcileri memnun etti. Tatil döneminde öğrencilerimizin kendilerini geliştirmek için gösterdiği çaba gençlere olan güvenimizin ne kadar haklı bir güven olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Kurslarımız haziran ayında başlamış olup temmuz ve ağustos ayları boyunca da devam edecektir. Geleceğin bilişim sektöründe yer almak, kendilerini geliştirmek için tatilde bile öğrenmeye zaman ayıran öğrencilerimiz kutlarım” diyerek öğrencilere teşekkür etti.

En yoğun ilgi robotik kodlamaya

Kurs almak için başvuruda bulunan öğrencilerin robotik kodlamaya yoğun ilgisi nedeniyle İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurs sayısının artırıldığı bilgisi de verildi. Ayrıca yine yoğun talep nedeniyle 15 ilçe merkezlerinde de robotik kodlama kurslarının açıldığı bilgisi verildi.

Öğrenciler kendi Drone’larını yapacak

Öte yandan ilkokul öğrencilerine yönelik robotik kodlama çalışmaları Karabağlar Bahar Yıldırım İlkokulu’nda yapılacak. Ortaokul öğrencilerine ise Ardunio setlerle kodlama çalışmaları yaptırılacak. Lise öğrencilerine Python programlama ve AppInvertor programlama eğitimi verilerek kendi oyunlarını yapmaları, Drone Maker eğitimi verilerek de kendi Drone’larını yapmaları sağlanacak. Bu eğitimler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında verilecek. Ayrıca İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle robotik kodlama, bilgisayarsız kodlama, STEM eğitim seferberliğinin başlatılarak öğretmen ve öğrencilere ücretsiz eğitimler verileceği planlanıyor.