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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:10

Öğrencilere rüzgar enerjisini tanıttılar

Yaklaşık 90 öğrenci ve öğretmenleri ABK Çeşme RES’in Çeşme Ovacık’taki şalt merkezini ziyaret ederek rüzgar enerji santralini yerinde görme fırsatı yakaladı.ABK Çeşme RES, çocuklara yenilenebilir enerjinin önemini anlatmak için SEV...

Öğrencilere rüzgar enerjisini tanıttılar
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Yaklaşık 90 öğrenci ve öğretmenleri ABK Çeşme RES’in Çeşme Ovacık’taki şalt merkezini ziyaret ederek rüzgar enerji santralini yerinde görme fırsatı yakaladı.

ABK Çeşme RES, çocuklara yenilenebilir enerjinin önemini anlatmak için SEV Koleji İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Etkinlik kapsamında öğrencilere temiz enerji üretimi hakkında bilgi veren ABK Çeşme RES Genel Müdürü Erman Kaya, rüzgar türbinlerinin çalışma sistemi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Ülkemizin en verimli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisinin önemine dikkat çeken Erman Kaya, “Rüzgar enerji santralleri ülkemizini enerji ihtiyacını karşılaması açısından büyük önem ve potansiyel taşımaktadır. Hem çevreci hem de yenilenebilir özellik taşıyan rüzgar enerjisi doğayla barışık bir kaynaktır. Rüzgar enerjisi, hiç tükenmeyeceği için oldukça verimlidir. Türbinlere gerekli bakımlar da yapılırsa uzun yıllar kullanıma uygundur. Santralleri kurarken kuş göç yolları ve bölgedeki diğer canlı dokusunun korunması için kapsamlı bir araştırma ve inceleme süreci yaşadık. Böylelikle hem doğa dostu hem de sürdürülebilir bir enerji sistemini ülkemizin kullanımına sunduk. Burada 6 türbinden 19 bin evin enerji ihtiyacını karşılayacak bir üretim gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle buluşan bir diğer isim de Çevreci Enerji Derneği (ÇED) Başkanı Tolga Şallı oldu. Şallı, öğrencilere fosil yakıtlara karşı doğal ve yenilenebilir enerjinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Güneş, rüzgar ve jeotermal enerjinin kaynağı tükenmeyen ve doğaya karbon salınımını da önemli ölçüde düşüren özellikler taşıdığını kaydeden Şallı, bu konuda ülkemizin daha çok yenilenebilir enerjiye yönelmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Öğrencilere enerji tasarrufu konusunda da bilgiler veren Şallı, “Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınının. Bu öğrendiğiniz bilgileri yakınınızdakilerle de paylaşın. Türkiye olarak yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmalı ve bu yolda milli bir kültür oluşturarak bu kültürü gelecek kuşaklara da aktarmalıyız” dedi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler şalt merkezini ve rüzgar türbinlerini de gezerek çeşitli sorular sordu; etkinliğin sonunda tüm öğrencilere katılım sertifikaları verildi.
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