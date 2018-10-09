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09 Ekim 2018 Salı 10:30

Öğrencilerin sorunları Turkuaz Masa aracılığıyla dinlenecek

Ege Üniversitesi, sunulan olanaklarda sürekliliği sağlamak ve ortaya çıkan her türlü probleme anında destek olabilmek için Ege Üniversitesi Turkuaz Masa Çözüm Merkezi’ni hizmete açtı.Daha önce Ege Üniversitesi’nde personele yönelik...

Öğrencilerin sorunları Turkuaz Masa aracılığıyla dinlenecek
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Ege Üniversitesi, sunulan olanaklarda sürekliliği sağlamak ve ortaya çıkan her türlü probleme anında destek olabilmek için Ege Üniversitesi Turkuaz Masa Çözüm Merkezi’ni hizmete açtı.

Daha önce Ege Üniversitesi’nde personele yönelik hizmet veren Turkuaz Masa Çözüm Merkezi, artık öğrenciler için de kullanıma açıldı. Çözüm merkezi ile öğrencilerin başvuruları en hızlı şekilde işleme alınarak sonuçlandırılması beklenen masa, bazı problemlerinde önüne geçmesi bekleniyor.

Ege Üniversitesi öğrencilerinin, "Ege SSO" tek şifre sistemine girerek, Turkuaz Masa Çözüm Merkezi’ne başvuruda bulunabileceği, öğrencilerin yine dilerlerse sorunları ile ilgili fotoğraf ve belgeleri de başvurularına ekleyebileceği bildirildi. Başvuruların gerekli birimlere iletilmesinin ardından yapılacak değerlendirme sonucununda başvuran öğrenciye e-posta yoluyla iletileceği kaydedildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Budak, "Öğrencilerimizi kendi evlatlarımız gibi görüyor ve onların sorunlarına bu bakış açısı ile yaklaşıyoruz. Daha önce personelimize açık olan Turkuaz Masa Çözüm Merkezi’ni öğrencilerimiz için de aktif hale getirdik. Çağımız bilgi çağı. Bu tür dijital otomasyonlar ile bürokrasiyi en aza indirgeyip sorunları en hızlı şekilde çözmeyi hedefliyoruz. Kapımız öğrencilerimize daima açık. Öğrencilerimizin sıkıntısını kendi sıkıntımız, dertlerini kendi derdimiz olarak biliyoruz. Sosyal medya üzerinden de bana ulaşıp problemlerini iletebiliyorlar. Onların sorunlarını çözmek, taleplerini değerlendirmek ve görüşlerini dinlemek bizlerin en büyük görevi. Her birini birer danışman olarak görüyorum" diye konuştu.
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