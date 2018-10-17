‘Okulda Oyun Var’ etkinliği Konak’ta kaldığı yerden devam

İzmir’in Konak ilçesinde, belediyesinin çocuklara tiyatro sevgisini erken yaşta aşılamak amacıyla başlattığı ‘Okulda Oyun Var’ etkinliği kapsamında ilçe genelindeki okullarda oynanan ‘Arıcığın Maceraları’ adlı çocuk oyunu, yeni eğitim öğretim döneminde de kaldığı yerden miniklerle buluşmaya devam ediyor.

Her hafta çarşamba günü farklı bir ilkokula konuk olan Konak Belediyesi Tiyatro Atölyesi oyuncuları, minik öğrenciler için eğlenceli bir oyun olan ‘Arıcığın Maceraları’nı sahneliyor. Tiyatro sahnesi bulunan okullarda gösteriler salonlarda yapılırken, sahnesi olmayan okullarda da sınıflar veya koridorlar tiyatro sahnesine dönüştürülüyor.

Medine Çam’ın yazıp, yönettiği 45 dakikalık çocuk oyunun ilk gösterimi İsmetpaşa İlköğretim Okulu’nda sahnelendi. Tiyatro sahnesi olmayan okulda ise oyun sınıfta sahneye konuldu. Birçoğu hayatında ilk kez tiyatro oyunu izleyen çocuklar, ‘Arıcığın Macerası’ ile tiyatro sanatıyla tanışmış oldu. Arıların dünyasındaki düşmanlığın dostluğa dönüşmesini anlatan müzikli ve danslı oyunun sonunda öğrencilere kek ve meyve suyu da ikram edildi. Konak Belediyesi’nin ‘Okulda Oyun Var’ etkinliği, yıl içinde ilçenin çeşitli okullarında öğrencilerle buluşmaya devam edeceği belirtilirken, Okulda Oyun Var etkinliği geçen eğitim-öğretim döneminde 43 ilkokulda sahnelenmiş, 3 bine yakın öğrenci tiyatro izleme olanağı bulmuştu.