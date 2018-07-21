’Ömürsün Doktor’ Aliağalıları gülmekten kırdı geçirdi

Rus edebiyatının önemli yazarlarından Anton Çehov’un yaşadıklarını ve öykülerini seyirciyle paylaşan, renkli karakterler eşliğinde müzikle komedinin harmanlandığı ’Ömürsün Doktor’ isimli tiyatro oyunu Aliağa’da seyirci ile buluştu.

Aliağa Belediyesi’nin ‘Tiyatro Günleri’ kapsamında Büyülü Sahne tarafından sahnelenen “Ömürsün Doktor” izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Aliağalılar tek perde halinde gösterime sunulan oyunu izlemek için erken saatlerden itibaren Açıkhava Tiyatrosu’na akın etti. Yoğun ilgi gören oyunu Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mahmut Çetiner, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin ve çok sayıda tiyatro sever izledi.

Gülmekten kırdı geçirdi

Yapımcılığını Sercan Şahinkaya’nın üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda ise Kubilay Zerener’in oturduğu oyunda; Yıllarca ‘Laf Lafı Açıyor’ programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan televizyon yıldızı, dizi ve sinema filmlerinin usta oyuncusu Cem Özer rol aldı. Sahne performansı ile hayranlık uyandıran Cem Özer’e Fulden Akyürek, Soydan Soydaş, Burak Alkaş, Doğan Pekdoğdu ve Fazıl Tatar gibi sevilen oyuncular eşlik etti. İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mahmut Çetiner, ünlü oyuncu Cem Özer’e Aliağa Tiyatro Günlerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek ve hediye takdim etti.

“Belediyeler gişe kaygısı olan işlere destek olmalı”

Belediyelerin tiyatro ile seyirciyi buluşturmada önemli kurumlar olduğunu belirten ünlü oyuncu Cem Özer, oyun sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Her ilçe için geçerli değil ama bazı belediyeler kültüre ve sanata çok önem veriyor. Vatandaşlarını sanatla, tiyatro ile buluşturuyor. Ülkemizde seyirci ne yazık ki tiyatrodan uzaklaştı. Seyirci ücretsiz bir şekilde seyirci ile buluşturulmalı. Bu her türlü tiyatro olabilir. Komedi ya da dram olabilir. Tiyatrodan korkulmaması lazım. Belediyeler gişe kaygısı olan işlere destek olmalı. Burada herhangi bir siyasi görüş değil kültürel görüş öne çıkmalı. Aliağa’nın genç bir belediye başkanı var. Kendisi ile tanışma fırsatım olmadı ama kendisini tebrik ediyorum. Vatandaşlarını her cuma tiyatro ile buluşturmak çok güzel bir şey. Aliağa’da zaten muhteşem bir tiyatro seyircisi var. Umarım Aliağa’ya yine gelirim.”