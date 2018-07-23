Önce varikosel sonra tüp bebek

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere önemli bir uyarıda bulundu. Dr. Işık, “Eğer erkekte varikosel problemi var ve bu problem nedeniyle tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları...

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere önemli bir uyarıda bulundu. Dr. Işık, “Eğer erkekte varikosel problemi var ve bu problem nedeniyle tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları yaşanıyorsa, yapılabilecek bir varikosel operasyonu sonrasında tüp bebek tedavisinin başarı şansı artacaktır” dedi.

Varikosel cerrahi sonrasında sperm sayısının ve kalitesinin arttığına vurgu yapan Üroloji ve Androloji Uzmanı Dr. Evren Işık, “Hem normal yoldan çocuk sahibi olabilmek hem de aşılama veya tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerini denemek için kesinlikle kaliteli sperme ihtiyacımız var. Bu üç yöntemde de sayıca fazla, kalite ve hareketliliği daha iyi durumdaki spermlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle eğer bir erkek hastada varikosel problemi tespit ediyorsak sperm değerleri çok düşük düzeyde bile olsa genellikle varikosel operasyonunu öneriyoruz. Kadın doğum uzmanları da tüp bebek merkezlerine başvuru yapan çiftlerin araştırılması sırasında erkekte varikosel hastalığı tespit ederlerse genellikle bu hastalığın tedavisinden sonra tüp bebek yönteminin denenmesini istiyorlar. Çünkü varikosele maruz kalmış olan testisin ürettiği spermlerle defalarca aşılama veya tüp bebek denemektense varikosel müdahalesi yapıldıktan sonra normal testisten elde edilmiş kaliteli spermlerle bu tedaviyi gerçekleştirmek çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor” dedi.

Varikosel ameliyatı ve sonrasındaki tüp bebek tedavisi planlamasının çok iyi yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Işık, “Bu noktada kişideki sperm sayısının da çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Kişide çok az sayıda sperm üretimi varsa varikosel cerrahisi yapıp, sonuçları bekleyecek kadar uzun zamanımız olmayabiliyor. Böyle durumlarda hastayı direkt tüp bebek tedavisine yönlendiriyoruz ama Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği 15 milyonluk sınırın çok daha altında; bir milyon, iki milyon civarında spermi olan erkeklerde varikosel cerrahisi denenip beklenebiliyor. Bir milyonluk spermi bir buçuk ya da iki milyona çıkardığımızda ve hatta bu spermleri daha kaliteli hale getirdiğimizde de genellikle normal yoldan çocuk sahibi olunamıyor ama aşılama veya tüp bebekte çiftlerin başarı şansı kesinlikle artıyor. Burada muhakkak detaylı sperm analizine ihtiyacımız var. Çünkü varikosel ameliyatı sonrasında ortalama üç ay devam eden vitamin destek sürecini bekleyecek zamanımız yoksa; yani kişide çok az sayıda ve tek tek sayılabilecek düzeyde sperm tespit edersek varikosel operasyonuyla zaman kaybetmeyip çiftleri hemen tüp bebek tedavisine yönlendiriyoruz” diye konuştu.

“Çiftlerde travmaya yol açıyor”

Yardımcı üreme tekniklerinde uzayan zamanın çiftlerde psikolojik travmalara neden olabileceğini belirten Dr. Işık, “Varikosele maruz kalma süresi arttıkça sperm kalitesi bozuluyor. Varikoselli testisten alınan spermler ile aşılama veya tüp bebek yöntemi denendiğinde nihai amaca ulaşana kadar sürecin defalarca tekrarlanması gerekebiliyor. Denemeler sırasındaki gergin bekleyiş ve her defasında olumsuz sonuçların alınması çiftlerde ağır psikolojik travmalara neden olabiliyor. Bu yüzden yeterli düzeyde sperm rezervi olan ve operasyon sonrasında uygulanacak vitamin desteğinin sonuçlarını bekleyebilecek zamanı olan çiftlerde varikosel operasyonunu aşılama veya tüp bebekten önce uygulamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.