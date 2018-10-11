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11 Ekim 2018 Perşembe 10:43

Optimum’da muhteşem galalar başlıyor

Türk sinemasının genç yıldızları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, büyük merakla beklenen Yol Arkadaşım 2 filminin 14 Ekim Pazar günü 16.00’da İzmir Optimum’da gerçekleşecek galasında sevenleriyle buluşacak.

Optimum'da muhteşem galalar başlıyor
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Türk sinemasının genç yıldızları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, büyük merakla beklenen Yol Arkadaşım 2 filminin 14 Ekim Pazar günü 16.00’da İzmir Optimum’da gerçekleşecek galasında sevenleriyle buluşacak.

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, Bedran Güzel’in yönettiği, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘Yol Arkadaşım 2’ filminin İzmir özel gösterimi, 14 Ekim Pazar günü 16.00’da İzmir Optimum’da gerçekleşecek. Kahkaha dolu filmin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile yönetmen Bedran Güzel İzmirli hayranlarıyla buluşup, filmi birlikte izleyecek.

Dev Ajans organizasyonuyla İzmir Optimum AVM Cinemaximum’da yapılacak galada, ‘Yol Arkadaşım 2’ filmi, izleyenleri bol kahkahalı ve eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak. Başrollerini İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker, Tamer Levent, Kadir Polatçı, Aycan Koptur, Kıvanç Baran Arslan, Ülkü Duru ve Dilber Ay da yer alıyor.

İlk filmde Şeref ve Onur rollerinde boy gösteren İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un yeniden yollara düştüğü devam filminde iki arkadaşı aşk, kahkaha ve bol macera bekliyor.
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