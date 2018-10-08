İZMİR:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:10

Otizmli çocukların hizmet verdiği El Ele Cafe’ye altın ödül

İzmir Optimum AVM, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından düzenlenen Solal Pazarlama Ödül Platformunda, ’El Ele Cafe’ projesiyle kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Otizmli çocukların hizmet verdiği El Ele Cafe'ye altın ödül
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İzmir Optimum AVM, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından düzenlenen Solal Pazarlama Ödül Platformunda, ’El Ele Cafe’ projesiyle kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

İzmir Optimum AVM, otizmli çocukların sosyal yaşama daha fazla dahil olmalarını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan ’El Ele Cafe’ ile alışveriş sektörünün uluslararası alanda en büyük organizasyonu olan ICSC Solal Marketing Awards’ta kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından her yıl düzenlenen, pazarlama yönetimi alanında sektörün en prestijli organizasyonunda altın ödül kazanarak büyük gurur yaşatan El Ele Cafe, İzmir Optimum AVM ve Anadolu Otizm Vakfı iş birliğiyle yaklaşık iki yıldır faaliyet gösteriyor. El Ele Cafe’de 16 yaş ve üzeri, orta ve hafif otizmli çocuklar hizmet veriyor. Böylece çocukların hem aile bütçelerine katkıda bulunması hem de duygusal tatminlerinin ve gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Özel olarak tasarlanan ve Almanya’da üretilen oyuncaklarla dolu parkın yanında hizmet veren El Ele Cafe, birbiriyle empati yapabilecek ebeveynlerin de sosyalleşmesine fırsat sunuyor. Parktaki özel oyuncaklar da çocuklara duyusal bütünleme sağlarken, dokunma duyusunu geliştirerek otizmli çocukların denge hissini ve güvenini geliştirmesine imkan veriyor.

El Ele Cafe’nin tüm geliri de, açıldığı günden bu yana Anadolu Otizm Vakfı’nın aracılığıyla yine otizmli çocuklara eğitim bursu olarak kullanılıyor.
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