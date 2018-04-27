Otizmli ilkokul öğrencinden resim sergisi

Bornova Reşat Turhan İlköğretim Okulu öğrencisi otizmli Berhan Mert’in resim sergisi büyük beğeni topladı.

İzmir Bornova Reşat Turhan İlköğretim Okulu, otizmli öğrencisi Berhan Mert’in yıl boyunca hazırlamış olduğu resimlerden oluşan sergiye ev sahipliği yaptı. Bornova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Akpınar, İzmir Bornova Reşat Turhan İlköğretim Okulu Müdürü Şerafettin Dülger ve sınıf öğretmeni Sema Yaman’ın gerçekleştirdiği resim sergisi açılışında keyifli ve duygusal anlar yaşandı.

Şube Müdürü Hüseyin Akpınar ve okul müdürü Şerafettin Dülger’in Berhan Mert ile kurdele keserek görücüye açtığı resim sergisi büyük ilgi gördü. Çoğunlukla doğadaki hayvanları resmeden Berhan Mert, “Safari” ve “Sualtı Dünyası” gibi birçok çalışmasını da öğretmeni Sema Yaman’ın kılavuzluğu ile sergileme imkanı buldu. Bornova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Akpınar’da açılan resim sergisini ziyaret ederek Berhan Mert’e resimler ile ilgili sorular sordu ve bilgiler aldı. Resimleri çok profesyonel bulduğunu söyleyen Hüseyin Akpınar, ayrıca tüm resimlerde yüzleri gülen hayvanlar için “Berhan’ın iç güzelliği resimlerine yansımış, hayatının geri kalanı boyunca yüzünün hep gülmesi ve bu gülümsemenin resimlerine yansıması dileğiyle başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

“Otizm aslında bir hastalık değil farklılık”

Öğrencisiyle çok gurur duyduğunu söyleyerek sözlerine başlayan okul müdürü Şerafettin Dülger ise “Burada öğrencimiz Berhan Mert bize hazırladığı bu güzel resim sergisi ile otizmin aslında bir hastalık değil farklılık olduğunu kanıtladı. Berhan gibi özel öğrencilere eğer fırsat tanırsak yapamayacakları bir şey olmadığına inanıyorum. Yeter ki biz eğitimciler onlara gerekli ilgiyi gösterelim ve imkanları sunalım. Eminim nice Berhanlar ellerinden geleni yapacak ve ülkemize katkı sağlayacaklar. Kendisine resimlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Berhan’ın resim konusundaki yeteneğini keşfeden ve resim sergisinin açılmasına ön ayak olan sınıf öğretmeni Sema Yaman da “Berhan ile okul bittikten sonra da çalışmalarımız devam ediyor, tüm otizmli öğrencilerin çok özel çok farklı yönlerinin olduğuna inanıyorum. Yeter ki biz öğretmenler o yönleri keşfetmek için gayret gösterelim, çaba sarf edelim. Berhan’ın ilk resmini gördüğümde çok başarılı buldum ve kendisine böyle bir resim sergisi açma fikrini sundum” diye konuştu.