Özdemir: '3600 ek gösterge bir an önce hayata geçmeli'

Sağlık-Sen tarafından Urla’da düzenlenen kahvaltı etkinliğinde konuşan Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Kamu çalışanları arasında sağlıkçılarında yer aldığı 3600 ek gösterge konusunu yakından takip ediyoruz" dedi.

Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube, İzmir’in Urla ilçesinde geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. İlçede görev yapan çok sayıda sağlık personelinin katıldığı toplantıda konuşan Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, kamu çalışanları arasında sağlıkçılarında yer aldığı 3600 ek göstergesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Özdemir, konunun defalarca dile getirildiğini ifade ederek, "Toplu sözleşmelerde, kurum idari kurul toplantılarında gündeme taşıdığımız, sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi konusunu defalarca dile getirdik. Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesinde kamu da çalışan sağlıkçılarında yer aldığı 3600 ek gösterge verilmesi konusunu da yakından takip ediyor, bir an önce hayata geçmesi anlamında kamuoyu oluşturuyoruz. Kamu çalışanları arasında sadece sağlık çalışanlarına özgü bir yasa çıkartarak, tüm ön lisans mezunu sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkını getirmiştik. Sağlık lisansiyerlerinin bu haktan yararlandırılacak olması, lisans tamamlanın ne kadar önemli bir kazanım olduğunu da göstermiştir. 100 bin sağlık çalışanı bu haktan yararlandı. 2014 sonrası mezunların da bu haktan yararlanması için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

"3600 ek gösterge kapsamının sağlık lisansiyerlerine verilecektir"

Özdemir, "Bunun kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Tüm çalışanların memuru ile hizmetlisi ile ek gösterge oranlarında artırımı yapılarak adalet sağlanması gerekmektedir. İnşallah bu süreci de değerlendirmek kaydıyla kimseyi mağdur etmeden herkese hakkettiği oranında ek gösterge oranında artırım yapılması için mücadelemiz sürmektedir. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi konusunda yeni Türkiye’nin yeni döneminde ilk kanun teklifi olarak bu konunun meclise gelmiş olmasını bizler için çok önemliydi ve bildiğiniz gibi kabul edildi. Eksikleriyle de olsa çıktı bu önemli bir adım. Ama geçtiğimiz haftalarda yıpranma payı ile alakalı geçmişe dönük verilmesi ile alakalı bir dava süreci başlattık. Bunun da yanında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sağlık Sen olarak yıpranma payının Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi, 5 yıla 1 yıl verilmesi ve geçmişe dönük olması açısından da hukuki, bürokrasi ve siyasi yönden yapılması gerekenler adına bu işin sonuna kadar sahipçisi olacağımızı da bildirmek isterim" diye konuştu.