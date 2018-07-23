Özdemir, “Yıpranma payının kapsamı genişletilmeli”

İzmir Sağlık-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, TBMM’de görüşülecek olan yıpranma payı ile ilgili düzenlemenin kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi. 1 yıllık çalışmaya 2 ay olarak düşünülen yıpranma payının,...

İzmir Sağlık-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, TBMM’de görüşülecek olan yıpranma payı ile ilgili düzenlemenin kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi. 1 yıllık çalışmaya 2 ay olarak düşünülen yıpranma payının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü verdiği gibi, 1 yıllık hizmete karşılık 3 ay, yani 5 yıla 1 yıl olarak hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

İzmir Sağlık-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, konuyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, TBMM’de görüşülecek yıpranma payının yanı sıra gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu. 500 binin üzerindeki sağlık çalışanının fedakar emekleriyle, milletimizin umudu, devletimizin gururu olduğunu söyleyen Özdemir, sağlık çalışanlarının hiç şüphesiz ülkemizin bugün sağlık hizmetlerinde yaşadığı dönüşümün kahramanları olduğunu kaydetti.

Yıpranma payının sağlık çalışanlarının haklı bir talebi olduğunu söyleyen Özdemir, bu talebi gündeme getiren ve hayata geçmesine vesile olanın ise Sağlık-Sen olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde katıldığı Sağlık-Sen buluşmasında talepleri olan yıpranma payına yönelik, 5 yıllık çalışmaya 1 yıllık yıpranma payı sözünün bürokratik engeller yüzünden geciktiğini ifade ederek,“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Mayıs 2014 tarihinde katıldığı Sağlık-Sen programımızdaki cümlesi aynen şu şekildedir: ‘5 yıl hizmeti olanın 1 yıl yıpranma payı olacak.’ Evet, cümle aynen bu şekildedir, hepimizin hafızalarındadır. Şimdi yasa teklifinde yer alan 6 yıla 1 yıl yıpranma payının Cumhurbaşkanımızın müjdelediği şekilde düzeltilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz”şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen’in bir kazanımı olarak sağlık çalışanları için yıpranma payının hayata geçecek olmasının, sendikacılık tarihi açısından da ezberlerin bozulması açısından da büyük bir başarı olduğuna dikkat çeken Ekrem Özdemir, “Sağlık hizmeti taşıdığı riskler de dahil bütün boyutlarıyla bir ekip işidir. Bu nedenle yıpranma payı, ek ödeme tavan oranları, emeklilik düzenlemeleri gibi, sağlık hizmeti için ter akıtan bütün sağlık kadrolarını ilgilendiren düzenlemeler, ayrıştıran değil, birleştiren olmalıdır. Ekip ruhunu güçlendirmeyi ve sisteme güveni artırmayı esas almalıdır” dedi.

Yıpranma payının yalnızca sağlık hizmetleri sınıfında yer alanları değil, sağlık hizmetlerinde çalışan bütün kadrolardaki kamu görevlilerinin tamamını istisnasız şekilde kapsaması gerektiğini ifade eden Özdemir, yıpranma payının geriye dönük olarak hayata geçmesinin hakkın teslimi olacağını dile getirdi.

Yıpranma payının yasalaşması sürecinde, TBMM’deki Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde haklı taleplerini tekrar dile getireceklerini söyleyen Özdemir, “Bu taleplerimize ilişkin raporlarımızı, çalışmalarımızı ve analizlerimizi de özellikle Komisyon üyelerine sunarak sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Sağlıkta yaşanan şiddete de değinen Özdemir, şiddetin önlenmesi için caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçmesi gerektiğini ifade etti. Şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasına yönelik yapılan yasal düzenlemenin, CMK’da yapılması gereken değişiklik yüzünden uygulanamadığını belirten Özdemir, “Şiddet uygulayanlar tutuklu yargılanmalı. Bunun yanı sıra şiddet uygulayan kişilerin acil sağlık hizmetleri dışındaki sağlık harcamaları 6 aylık bir süre için, SGK yerine şahısların kendinden alınmalı. Toplumsal bilinci artırıcı çalışmalar yapılarak, vatandaş duyarlılığı artırılmalı ve vatandaşlarımızın sağlık çalışanlarına sahip çıkması ve şiddet uygulayanlara tepki göstermesi sağlanmalı” şeklinde konuştu.

Torba yasa teklifindeki pratisyen hekim emeklilerine takriben bin 500 TL, uzman hekim emeklilerine de 2 bin TL emekli maaşı artışı getirilecek olmasının memnuniyet verici bir düzenleme olmakla birlikte, sadece hekimler için yapılacak bu düzenlemenin hakkaniyetli olmadığını vurguladı. Tüm sağlık çalışanlarının emekli maaşlarının artırılmasına yönelik taleplerinin takipçisi olduklarını da belirten Özdemir, “Kanser cerrahisi ve organ nakli gibi özellikli tıbbi hizmetler veren hekimlerin döner sermaye katkı paylarının tavanlarında yükseltmeye gidilecek olması da memnuniyet vericidir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus, bu artış için gerekli kaynağın döner sermaye gelirlerinden oluşan havuz yerine dışarıdan bir sübvansiyonla desteklenmesi olmalıdır” dedi.

Taleplerini de dile getiren Ekem Özdemir, 3600 ek göstergenin de bir an önce hayata geçmesi, sağlıkta ek istihdamlar yapılarak çalışanların yükünün azaltılması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılarak emeklilikte yaşanan düşük maaş mağduriyetinin giderilmesi, 2014 yılı sonrasında ön lisans mezunu olanların da lisans tamamlama hakkından faydalanması ve tüm sözleşmelilerin kadroya alınması gerektiğini kaydetti.