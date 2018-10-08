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08 Ekim 2018 Pazartesi 08:54

Özel çocuklar mutluluğa yelken açtı

Erke Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi ile Karşıyaka Rotary ve Karşıyaka Rotaract Kulubü işbirliğinde hayata geçirilen Mutluluk Atölyesi, kuruluşunun birinci yılını muhteşem bir gösteriyle kutladı.Kaya Prestige Otel’de düzenlenen "sevgi"...

Özel çocuklar mutluluğa yelken açtı
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Erke Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi ile Karşıyaka Rotary ve Karşıyaka Rotaract Kulubü işbirliğinde hayata geçirilen Mutluluk Atölyesi, kuruluşunun birinci yılını muhteşem bir gösteriyle kutladı.

Kaya Prestige Otel’de düzenlenen "sevgi" temalı gecede, hem yeni eğitim öğretim yılına merhaba denildi hem de özel gereksinimli öğrenciler bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaların sergileme fırsatı buldu. Gecede öğrenciler dans edip şarkı söyledi, yüzlerden gülücük eksik olmadı. Gönüllü müzisyenler Can Tümer, Ozan Karaca ve Lillian Zeitseva’nın performanslarıyla hayran bıraktığı organizasyonda otizmli, down sendromlu, görme engelli bedensel engelli özel öğrenciler doyasıya eğlendi.

Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sanat Öğretmeni Pınar Özseven “Onlar hayata, bizlerin bakmadığı açından, sevgiyle bakıyor ve her şeyi görüyor. Onlar sevmeyi seviyor. Keşke herkes böyle sevse. Hayat paylaşınca güzel. Güzel insanlarla paylaşınca daha da güzel” dedi. Merkezde öğrencilere yönelik koro ve dans gruplarının olduğunu, 6 aylıktan 60 yaşına kadar öğrencilere hizmet verdiklerini belirten Özseven, "Koromuzda öğrencilerimiz müzikle terapi alıyor. Resim müzik sanatın her türlüsü onlar için terapi. Bu çocuklar büyük projelere imza atıyor. Resim sergileri, yarışmalara katılıyorlar. Onlar için özel bir mutfak kurduk. Uygun malzemelerle onları sosyal hayata alıştırıyoruz. Yaşamlarını sürdürebilmeleri için görme engellilere de dersler veriyoruz" dedi.

"Desteğe devam"

Karşıyaka Rotaract Proje Sorumlusu Karya Özseven ise Mutluluk Atölyesi olarak geçtiğimiz mayıs ayında down sendromlu ve otizmli öğrencilerle birlikte bir oyun sergilediklerini hatırlatarak "Bu eğitim öğretim döneminde de atölyeye devam edeceğiz. Kadromuz genişliyor. Tiyatro ve müzikal planlıyoruz. Biz çalışırken çok mutlu oluyoruz. Çünkü çocuklarımız da çok mutlu" diye konuştu. Karşıyaka Rotary Dönem Başkanı Levent Yılmaz ise Mutluluk Atölyesi’nin bu yıl daha da gelişeceğine inandığını belirterek "Müzik ve dans ile tiyatroyu zenginleştirecekler. Keyifleri yerinde Çocuklarımızın evlere kapanmaması, eğitim alarak sosyalleşmeleri ve hayatın içinde yer almaları için yapılan tüm çalışmalara desteklerimiz devam edecek" dedi.
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