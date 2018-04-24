Özgener’den Kocaoğlu’na ziyaret

İzmir Ticaret Odası’nın Mahmut Özgener başkanlığındaki yeni yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Aziz Kocaoğlu, kentte sinerji oluşturarak hedeflere ulaşmanın birlik ve beraberlikten geçtiğini belirterek, yeni yönetime başarı dileklerini iletti. Özgener ise Başkan Kocaoğlu’nun desteğini her zaman arkalarında hissedeceklerini söyledi.

İzmir Ticaret Odası’nın Mahmut Özgener başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti. Yeni yönetimin iş dünyasının yanı sıra İzmir ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Başkan Kocaoğlu, İzmir’in son 14 yılda yakaladığı ivmeyi iş dünyasıyla birlikte daha da yükseğe taşıyacağına inandığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yerelden kalkınma modeliyle İzmir’in büyük bir dönüşüm yaşadığını kaydeden Başkan Kocaoğlu, “Bu gelişimin büyük bir kısmı Büyükşehir’in yatırımlarından kaynaklanıyor. İzmir bundan da sonra kongre merkezi, İnciraltı’nın sağlık konseptiyle planlanması, opera binası, Çeşme ve Doğanbey’e yapılacak kür merkezleri, tarım alanındaki soğuk hava tesisleri gibi yatırımlarla altyapı eksiklerini tamamlayarak gelişimini sürdürecek. Kentte sinerji oluşturmadan, birlik beraberlik içinde olmadan bir yere varmak mümkün değil” diye konuştu.

2009 yılından beri İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunda birçoğu İZTO yönetiminde yer alan iş dünyası temsilcileriyle birlikte hareket ettiklerini belirten Kocaoğlu, bu birlikteliğin bundan da sonra devam etmesini diledi.

“Desteğinizi hissedeceğiz”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Başkan Kocaoğlu’na iyi dilekleri için teşekkür ederek, “Katılımcı, uzlaşmacı, İzmir’e ve ülkeye ilişkin iyi projeler hedefleyen güzel bir ekibiz” dedi. İZTO seçimlerinde değişime olan ihtiyacın sandığa da yansıdığını dile getiren Özgener şunları kaydetti: “Bu neticeden çok mutlu olduk. Ama şunu unutmadık. Gösterilen bu güven bizim sorumluluğumuzu ve yükümüzü artırdı. İzmir ve ülkemiz için daha güzel projeler üretmek için heveslendirdi. Biz bu meclisi sadece yönetim kurulu ile değil tüm üyelerimizle çok daha katılımcı bir şekilde yöneteceğiz. Uzlaşmacı bir anlayış sergileyeceğiz. 10 günlük bir yönetimiz. Ancak verdiğimiz mesajların doğru algılandığını gördük. Bu birliktelikten çok güzel bir sinerji oluşturacağımıza ve sizin de desteğinizi her zaman arkamızda hissedeceğimize inanıyorum.”

“Sürem bitmeden görevi bırakmam”

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, basın mensuplarının yönelttiği yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmediği şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı: “Bu soru hep soruldu, hala soruluyor. Ya verdiğim cevaba inanılmıyor, ya böyle bir teveccüh gösteriliyor, ya da arkasında başka bir şey var. Bu soruyu soran kişilerin önce geçmişimi araştırmasını öneririm. Bundan önce de çok önemli görevlerde bulundum. Daha önce de söylediğim gibi hiçbir görevimi süre tamamlanmadan bırakmadım. Bu konunun artık gündeme gelmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu kadar hedefi ve sorumluluğu olan bir kişinin bu hedeflere 1 senede ulaşması mümkün değil. Ama sanırım algılanmak istenmiyor. Bizi bırakın Ticaret Odası’na, kendi işimize odaklanalım.”

Başkan Kocaoğlu ise dileyen herkesin istediği makama aday olabileceğini, bu konuda hiçbir engel bulunmadığını söyledi.