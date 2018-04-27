Özince’den gençlere dijital çağ öğütleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi’nin konuğu olan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, bankacılık işlemlerinin yüzde 88’inin dijital ortamda gerçekleştirildiğini belirterek, gençlere yabancı dil ve kodlama dili öğrenmelerini tavsiye etti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Ersin Özince, birey olmanın kıymetini bilmelerini isteyerek, “Biz vatandaş olarak yetiştik. Bizden büyükler ise kuldu. 18 yaşında seçme seçilme hakkı, düşünemeyeceğimiz bir şeydi. Sizin yarınınızı biz oluşturmayacağız. Siz oluşturacaksınız. Yarınınızı oluşturmak için de sağlığınıza dikkat edin. Akıl ve ruh sağlığınıza dikkat edin. Ruh sağlığınızı bozan faktörlerle mücadele edin. Mümkün olduğunca sağlıklı kaynaklardan edinebileceğiniz doğru bilgiyle hareket edin. Bir konuda bilmeden kanaat ediniyorsanız bilin ki o duygusaldır. Her şeyi objektif kriterlerle, bir cep telefonu alırken ki gibi özen göstererek seçin” dedi.

Yepyeni bir dünyayla karşı karşıya olduklarını, gençlerin Türkiye’yi nereye istiyorsa oraya götüreceğini aktaran Özince, “Biz iyi yapamadık. Bizden iyisini yapmanızı diliyorum. Türkiye’nin çok özgür, liberal bir finans merkezi olabileceğini düşündük. Bugünkü siyasi hareketin pratik yaklaşımıyla buna yol açacağını düşündük buna imkan verilmedi. Ama sonunda İstanbul da bir gayrimenkul projesine döndü. Çok güzel finans merkezi, teknoloji merkezi olabilir” diye konuştu.

“Türk müşterisi bankacılıkta çok dinamik”

Çağdaş olmanın herkesin yararına olduğunu, gençlerden “enseyi karartmamalarını” isteyen Özince, Türkiye gibi ülkelerin bilinç düzeyi olarak dünya ortalamasının üzerinde olduğu kanaatini taşıdığını kaydetti. Bankalarının Türkiye’deki bütün bankacılık sisteminin, Merkez Bankası dahil, kurucusu olduğunu kaydeden Özince, gençlerin bilim ve aklı takip etmesiyle çağdaş kalabileceğini ifade etti. İnternet çağının imkan ve tehlikelerinin çok büyük olduğuna, bugünün gençlerinin telefonu sadece haberleşmek için kullanmadığına değinen Özince, şunları söyledi: “Türkiye İş Bankası da birçok banka da benzer vaziyette, işlemlerin yüzde 88’i internet üzerinde gerçekleşiyor. Ya mobil ya da internet üzerinden işlemler yapılıyor. Onu da banka yapmıyor. Siz yapıyorsunuz. Müşteri o kadar dinamik ki Türk bankacılığı birçok teknolojiyi alıp getirdi. Türkiye’nin geleceğinin bankacılığını, ticaretini, yapısını tüketici olarak değil üretici olarak kullanmalısınız ki başarılı olabilesiniz. Siz gençlerimiz, İngilizce’yi mutlaka öğrenin, basit bir kodlama bilmesen dahi bir fikriniz olsun.”

Etkinlikte, İEÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri de Özince’ye “Kampüs’te Finans ve Gelişim” konferanslar dizisi anısına “meslekte yıldız” ödülünü takdim etti. Özince, ödülü bankanın kurucuları Mustafa Kemal Atatürk, Celal Bayar ve tüm çalışanlar adına aldığını aktardı.