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03 Temmuz 2018 Salı 10:47

Pekdaş: "Fikirlerin yargılanacağı tek yer mahkemeler olmalıydı"

Konak Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumu Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde gerçekleştirilirken, toplantıda Sivas’taki Madımak Oteli’nin ateşe verilmesiyle öldürülenlerde anıldı.Konak Belediyesi’nin...

Pekdaş: 'Fikirlerin yargılanacağı tek yer mahkemeler olmalıydı'
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Konak Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumu Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde gerçekleştirilirken, toplantıda Sivas’taki Madımak Oteli’nin ateşe verilmesiyle öldürülenlerde anıldı.

Konak Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ev sahipliği yaptı. Oturum açılışında söz alan Başkan Pekdaş, 2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Madımak Oteli’nin ateşe verilmesiyle öldürülenleri andı. Asım Bezinci, Nesimi Çimen, Hasret Gültekin, Metin Altıok, Asaf Koçak ve Behçet Sefa Aysan’ın da aralarında bulunduğu 37 kişinin öldürüldüğü katliamı bir kez daha lanetleyen Başkan Pekdaş, "Sivas’ta sadece fikirlerini söyleyen insanlar yandılar, yakıldı. Oysa fikirlerin yargılanacağı tek yer mahkemeler olmalıydı. Masum insanların linç edilmesi olmamalıydı. Bu acı ve elim olayla maalesef yargıda da hesaplaşma yaşanmadı. Oysa bir ülkenin huzurunu, yurttaşların güvenini sağlayacak tek şey hukukun üstünlüğü ve adaletin gerçekleşmesidir. Devletleri ayakta tutan kavram adalettir. Adaleti gerçekleştirmek devletin asli görevidir. Maalesef Türkiye’de 25 yıldır adaletin hala işletilmiyor olması en acısı” dedi.

Toplantıda, Madımak olaylarıyla ilgili CHP ve AK Parti grup başkanları arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Meclisteki Madımak tartışmaları dilek ve öneriler bölümlerinde de devam etti.
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