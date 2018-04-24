Rektör Budak, 23 Nisan’ı hastanede tedavi gören çocuklarla kutladı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar 23 Nisan’ı Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte kutladı. EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin değişik birimlerinde tedavilerine yataklı birimlerde devam edilen çocuklara çeşitli hediyeler veren Prof. Dr. Budak, sonrasında çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören çocukları yalnız bırakmayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel ve akademisyenler, çocuklarla ayrı ayrı ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdiler ve mutluluklarına ortak oldu.

Rektör Prof. Dr. Budak, “23 Nisan, çocuklara armağan edilmiş millî bir bayramdır. Dünyada çocuklarına, bayram armağan etmiş bir başka millet yoktur. Çocuklarımızın, gülen yüzleri en değerli hazinemizdir. Gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. Hastanemizde yatan çocuklarımızla birlikte 23 Nisan’ı kutluyoruz. Onlara bir nebze sıkıntılarını unutturmak istiyoruz. Çocuklarımıza bu zorlu süreçlerinde destek olmak bizim görevimizdir. Bir çocuğun bir anlık gülümsemesi her şeye bedeldir” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anaokulu tarafından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları” gerçekleştirildi. Kutlamalara, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ta katılarak miniklerin sevinçlerine ortak oldu.

Coşku dolu anların yaşandığı etkinlikte çocuklar, Ritim Şov-Şiir Ördekler ve Papatyalar (5-6 Yaş), Koro- Goncalar ve Civcivler Sınıfı (5 Yaş), Karınca Dansı/Rond- Kelebekler Sınıfı (4 Yaş), Marakası Salla/Rond- Tavşanlar Sınıfı (4 Yaş), Asker Rondu-Şiir Çiçekler Sınıfı (6 Yaş) gösteride bulundu. Program sonrası çocuklar ve veliler eşliğinde 23 Nisan şenliği tüm hızıyla bahçedeki şişme oyuncaklar ve animasyon gösterileri ile devam etti.