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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:06

Rektör Köse, MÜSİAD İzmir Şubesini ağırladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü başkanlığındaki heyet, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’yi makamında ziyaret etti.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği...

Rektör Köse, MÜSİAD İzmir Şubesini ağırladı
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü başkanlığındaki heyet, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’yi makamında ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette Başkan Ümit Ülkü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’ye taziye dileklerinde bulunup yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “Geçtiğimiz yıllarda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile birlikte kariyer zirvesi, tecrübe paylaşımı gibi etkinliklere imza attık. Bundan sonra da Üniversite ile MÜSİAD İzmir arasında birçok ortak alanda yapılacak çalışmalarla daha fazla işbirlikleri yapmayı ve ortak projeler yürütmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu görüşmeler ile önümüzdeki dönemde güzel projelere imza atacağız” dedi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de, MÜSİAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve iş dünyası için önemli projelere imza attığını söyledi. MÜSİAD’ın Ülkenin ekonomik gelişmesine ve büyümesine öncülük ettiğini söyleyen Köse, “Bugün MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanımız ve yönetimini misafir etmekten mutlu oldum. Sanayici ve iş adamlarımız ile yapacağımız işbirlikleri bölgemizi ve ülkemizi daha da ileriye götürecektir. Ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konusunda her zaman sanayicimizin yanında olacağız. Bu anlamda, MÜSİAD İzmir Şubesi ile işbirliği içerisinde olmak bizleri mutlu edecektir” şeklinde konuştu.

Ziyarete ayrıca, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkan Yardımcıları Galip Atar, M. Bilal Saygılı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Telingün, Fehim Cansabuncu, Ramazan Yıldız, Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Süleyman Zemin, üye Suat Uludağ ve şube müdürü M. Özcan Yetişenoğlu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden de Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Adnan Kaya katıldı.
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