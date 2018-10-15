Ritmik cimnastikçiler Balçova’da yarışacak

Balçova, Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası’na ev sahipliği yapacak. Balçova Belediyesi Spor Tesisleri’nde düzenlenecek müsabakalar yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek.Türkiye...

Balçova, Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası’na ev sahipliği yapacak. Balçova Belediyesi Spor Tesisleri’nde düzenlenecek müsabakalar yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası’na bu yıl Balçova ev sahipliği yapacak. Hafta sonu Balçova Belediyesi Spor Tesisleri’nde yapılacak turnuvaya sporcular bireysel ve gruplar halinde katılacak. Türkiye’nin değişik illerinden 56 ritmik cimnastikçinin katılacağı turnuvada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorileri olacak.

Turnuvanın Balçova’da yapılacak olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Bu tip spor müsabakalarının ilçemizde yapılması bizim uyguladığımız spor aktivitelerine katkısı oluyor. Gençlerimizin spora olan ilgisini artırıyor. Vatandaşlarımızı da müsabakaları izlemeye bekliyoruz” diye konuştu.