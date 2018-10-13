Roman vatandaşların yaşadığı mahalleye 15 bin metrekare kilit taş

İzmir’in Torbalı ilçesinde, roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Yeni Mahalle’ye 15 bin metrekare kilit taşı, yaya kaldırımı ve aydınlatma çalışması yaptı.

Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çoğunlukla roman vatandaşların ikamet ettiği Yeni Mahalle’deki kötü yollara el attı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan alt yapı çalışmaları ile kazılan Yeni Mahalle’nin sokakları, döşenen kilit taşları ile rengarenk oldu. Belediye, Yeni Mahalle’de 15 bin metre kare kilit taşı döşedi. Ekiplerin, Fetrek Çayı kenarında da sevgi yolu projesini hayata geçireceği ifade edilirken, çalışmaların kasım ayının ortasında bitmesi bekleniyor.

Tüm mahallelere eşit ve adil bir şekilde hizmet etme bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Torbalı’nın her yerine eşit hizmet götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm mahallelerde programımıza aldığımız çalışmaları Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tüm hızıyla sürdürüyor. Yolları, alt yapı çalışması yüzünden kazılan Yeni Mahalle’de vatandaşlarımız yazın toz, kışın ise çamurdan mağdur oluyordu. Yaptığımız kilit taşı döşeme işleminin ardından Yeni Mahalle, rengarenk bir görünüm kazandı. Fetrek Çayı kenarı da da vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilmeleri için de sevgi yolu inşa edeceğiz. Yapılan çalışma ile çehresi değişecek Yeni Mahalle’ye bundan böyle yatırımlarımız sürecek" dedi.