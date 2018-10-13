İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:02

Roman vatandaşların yaşadığı mahalleye 15 bin metrekare kilit taş

İzmir’in Torbalı ilçesinde, roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Yeni Mahalle’ye 15 bin metrekare kilit taşı, yaya kaldırımı ve aydınlatma çalışması yaptı.Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çoğunlukla...

Roman vatandaşların yaşadığı mahalleye 15 bin metrekare kilit taş
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İzmir’in Torbalı ilçesinde, roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Yeni Mahalle’ye 15 bin metrekare kilit taşı, yaya kaldırımı ve aydınlatma çalışması yaptı.

Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çoğunlukla roman vatandaşların ikamet ettiği Yeni Mahalle’deki kötü yollara el attı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan alt yapı çalışmaları ile kazılan Yeni Mahalle’nin sokakları, döşenen kilit taşları ile rengarenk oldu. Belediye, Yeni Mahalle’de 15 bin metre kare kilit taşı döşedi. Ekiplerin, Fetrek Çayı kenarında da sevgi yolu projesini hayata geçireceği ifade edilirken, çalışmaların kasım ayının ortasında bitmesi bekleniyor.

Tüm mahallelere eşit ve adil bir şekilde hizmet etme bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Torbalı’nın her yerine eşit hizmet götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm mahallelerde programımıza aldığımız çalışmaları Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tüm hızıyla sürdürüyor. Yolları, alt yapı çalışması yüzünden kazılan Yeni Mahalle’de vatandaşlarımız yazın toz, kışın ise çamurdan mağdur oluyordu. Yaptığımız kilit taşı döşeme işleminin ardından Yeni Mahalle, rengarenk bir görünüm kazandı. Fetrek Çayı kenarı da da vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilmeleri için de sevgi yolu inşa edeceğiz. Yapılan çalışma ile çehresi değişecek Yeni Mahalle’ye bundan böyle yatırımlarımız sürecek" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku