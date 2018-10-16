Saç modasında bu kurallar değişmiyor

Saç Ekim Direktörü Yasemin Gülgör, saç kesimlerinde ve kullanım modellerinde saç modasının değişmeyen kurallarını anlattı. Kadınların saç modasında en çok hangi modeli ve kesimi tercih ettiğini ve doğru saç modeli kurallarını anlatan...

Saç Ekim Direktörü Yasemin Gülgör, saç kesimlerinde ve kullanım modellerinde saç modasının değişmeyen kurallarını anlattı. Kadınların saç modasında en çok hangi modeli ve kesimi tercih ettiğini ve doğru saç modeli kurallarını anlatan Gülgör, kaküllerin kullanımı, asimetrik kesim, uzun bob saç modelleri hakkında da bilgi verdi.

Kadınların saç modasında en çok kullandığı kakül modeli, saçlara verilen şeklin önüne geçtiğini gösterirken, Saç Ekim Direktörü Yasemin Gülgör, saç kesimlerinde ve kullanım modellerinde saç modasının değişmeyen kuralları hakkında bilgi verdi. Gülgör, "Saçlarınızı hangi şekle soktuğunuzun önemi bir anda azaltan kaküller, rol çalmakta birinciliğe oynar. Düz, dalgalı ya da kıvırcık bıraktığınız saçlarınız, ne yazık ki kaküllerinizden sonra fark edilir. Aynı zamanda saçlarınızın kalitesi ve sağlıklı oluşu da kakül modelinden anlaşılmayabilir" dedi. Asimetrik kesimde mutlaka saçın ön ve üst kısımlarının uzun bırakılması gerektiğini söyleyen Gülgör, "Sayısız model oluşturabilme imkanı sağlayan bu kesimin olmazsa olmazı, saçın ön ve üst kısımlarının uzun bırakılmasıdır. Dilediğiniz havaya sokabileceğiniz bu kesim, kısa saçın tüm cazibesini gözler önüne serer" şeklinde anlattı.

İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Direktörü Yasemin Gülgör, denizden çıkmış gibi doğal görünen saç modellerinin son zamanlarda moda olduğunu söyledi. Gülgör, saç modasında trend olan ortadan ayrılmış uzun saç modelinin kısa ve kilolu kadınlarda uygulanmaması uyarısını yaptı. Gülgör, "Bir davet öncesinde ya da sabah işe gitmeden kolayca uygulayabileceğiniz ortadan ayrılmış model ile her ortamda sofistike ve şık görülebilirsiniz; ancak kısa ve kilolu kadınlar bu saç modelini tercih etmemeli" diye konuştu. Saçlarını kestirmekten korkan kadınların çıkış noktası, "uzun bob" olarak adlandırılan saç kesimi modelinin kullanımına dair bilgiler veren Gülgör, "Uzun bob olarak adlandırılan bu modelle omuz hizasında bırakılan saçların uçlarına verilen bir hareketle düz ya da dalgalı olarak kullanılabilir. Uzun bob, kısacık kesimlere cesaret edemeyenlerin favorisi olma yolunda hızla ilerliyor” şeklinde aktardı.