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24 Nisan 2018 Salı 13:15

Şair Yazar Hüseyin Yurttaş Foça’da okuyucuları ile buluştu

Foça Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş’ın katıldığı Söyleşi ve İmza Günü düzenledi.Yoğun ilgi gören etkinlikte Hüseyin Yurttaş; yaşamı,...

Şair Yazar Hüseyin Yurttaş Foça'da okuyucuları ile buluştu
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Foça Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş’ın katıldığı Söyleşi ve İmza Günü düzenledi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte Hüseyin Yurttaş; yaşamı, yaptıkları, ilkeleri ve devrimleriyle ’Önderimiz Atatürk’ hakkında bir başucu kitabı olan eserini çocuklar için imzaladı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ve Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe katılarak, Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş’a teşekkür etti.
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