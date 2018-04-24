Seferihisar’ın festivaline muhteşem gala gecesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Uluslararası Halk Dansları Festivali" Sığacık’ta düzenlenen gala gecesiyle tamamlandı. Gecede konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İyi ki insanlık tarihini en büyük dehalarından, liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk bu topraklardan çıkmış. Onun sayesinde bugün dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı kutluyoruz" dedi.

Seferihisar Belediyesi tarafından 6. kez düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde Seferihisarlı çocuklar Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Romanya ve KKTC’den gelen 105 çocuğu misafir etti. Çocuklar bir hafta boyunca Seferihisarlı ailelerin yanında kaldı. Büyük bir kaynaşma ve dostluk yaşayan çocuklar Seferihisar merkez, Ürkmez, Orhanlı, Tire ve en son Gala Gecesi’nde Sığacık Teos Marina’da halk danslarını sergiledi. 23 Nisan Pazartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamalarında Sığacık’ta gala gecesi düzenlendi. Çocuklar programdan önce düzenlenen korteje yöresel kıyafetleriyle katıldı. Sığacık’ta bulunan vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği kortejde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kortejin ardından Teos Marina’da düzenlenen gala gecesinde tüm çocuklar yöresel danslarıyla sahneye çıktı. Seferihisar Belediyesi Halk Oyunları Ekipleri ve İzmir Ata Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi gösterileriyle gecede yer aldı.

"Çocuklara armağan edilmiş tek bayram"

Programda Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, çocuklara bu günün anısına birer plaket verirken, Turizm Haftası nedeniyle Teos Marina ve Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Teos Marina Müdürü Faruk Günlü tarafından verildi. Gecede konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "6 yıldır bu organizasyonu yapıyoruz ve 6 yıldır Seferihisarlılar yurt dışından gelen çocukları misafir ediyor. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. 105 misafir çocuğumuzu evlerinde ağırlayan konuksever Seferihisarlılara çok teşekkür ediyorum. Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram, bu bayram. Dünyanın bildiği, insanlık tarihinin en büyük dehalarından, en büyük liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara emanet ettiği bu anlamlı bayramı coşkuyla kutluyoruz. İyi ki bu topraklardan çıktı bu dahi önder, bugün bu gururu onun ve onunla birlikte mücadele eden Atalarımız sayesinde yaşıyoruz. Onun izinden sonuna kadar yürüyeceğiz ve çocuklarımızı geleceğimizin güvenceleri olarak onun ışığında yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Gösterilerin ardından çocuklar misafirleri oldukları aileler tarafından alınarak misafir edildikleri evlerine döndü. Misafir ekipler 25 Nisan Çarşamba günü Seferihisar’dan ayrılarak ülkelerine dönecek.