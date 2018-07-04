Şehidin adı Görece’deki parkta yaşatılacak

İzmir’in Menderes ilçesinde, Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar’ın adını taşıyacak park Görece’ye kazandırılıyor.

Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar, Mardin’in Nusaybin ilçesinde şehit düşmüştü. Şehidin adını yaşatmak isteyen Menderes Belediyesi de, Görece’de bir park oluşturmak için harekete geçti. Parkla ilgili çalışmalar devam ederken, projenin toplamda 11 bin 200 metrekare alandan oluştuğu öğrenildi. Oluşan projenin 5 bin 250 metrekaresi yeşil alan, 5 bin 810 metrekaresi sert zemin olarak tasarlandı. İçerisinde şehitlik anıtı ve çeşmesi, şelale havuzu, fitness aletleri, çocuk oyun grubu, seyir teraslarının yer alacağı parkta şehidin şehitlik mertebesine ulaştığı yaşı simgeleyen 25 adet meyve ağacı yer alacak.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, parkla ilgili şöyle konuştu:

"Menderes’te şehitlerimizin adını yaşatmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında Görece mahallemize yeni parkımızı kazandırıyoruz. Şehidimiz Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar’ın adını taşıyacak parkımızı ailesinin yaşadığı mahallemize kazandırmayı uygun gördük. Ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığı zaman parkımız ilçemize çok yakışacak. Şehitlerimizi ve onların emaneti olan ailelerini asla unutmayacağız. Bu vatan uğruna şehit düşmüş tüm kahramanlarımıza Allah rahmet eylesin."