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24 Nisan 2018 Salı 17:07

Selçuk Yöntem 7 yıl sonra sahnede

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, 7 yıl aradan sonra yeniden tiyatro sahnesine çıktığı “Benim Adım Feuerbach” oyunuyla İzmirli tiyatroseverler ile buluştu. Konak Belediyesi’nin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde sahnelenen oyuna İzmirliler...

Selçuk Yöntem 7 yıl sonra sahnede
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Usta oyuncu Selçuk Yöntem, 7 yıl aradan sonra yeniden tiyatro sahnesine çıktığı “Benim Adım Feuerbach” oyunuyla İzmirli tiyatroseverler ile buluştu. Konak Belediyesi’nin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde sahnelenen oyuna İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz yıl 92 yaşlında hayatını kaybeden Alman yazar Tankred Dorst’un kaleme aldığı, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan, Ayşenil Şamlıoğlu’nun yönettiği, usta oyuncu Selçuk Yöntem, genç oyuncular Toprak Can Adıgüzel ve Gülçin Kültür Şahin’in rol aldığı oyun ilgiyle izlendi.

Selçuk Yöntem, tıpkı kendisi gibi sahnelere uzun yıllar ara veren ve sonrasında kendisini seçmelerde bulan ünlü bir aktöre, Feuerbach karakterine hayat veriyor. Seçmelere katılan Feuerbach’in çarpıcı öyküsünün anlatıldığı oyunda, “Bu yaşamda ben de varım” diyenlerin çığlığını sahneye taşıyor Selçuk Yöntem. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir tiyatro deneyimi sunan “Benim Adım Feuerbach”ın dekor tasarımı Gül Emre’nin, ışık tasarımı ise Yakup Çartık’ın imzasını taşıyor. Yöntem, 22 yıl önce de yine Ayşenil Şamlıoğlu yönetmenliğinde aynı karakteri canlandırmıştı.
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