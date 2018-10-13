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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:45

Semt evine büyük onur

Balçova Belediyesi’nin, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha çok söz sahibi olmaları için açtığı Semtevleri, Türkiye’nin en başarılı sosyal projeleri arasında yer aldı.Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) Yerel Yönetim...

Semt evine büyük onur
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Balçova Belediyesi’nin, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha çok söz sahibi olmaları için açtığı Semtevleri, Türkiye’nin en başarılı sosyal projeleri arasında yer aldı.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) Yerel Yönetim Ödülleri Ankara’da düzenlenen törenle sahipleri buldu. Derneğe üye 96 belediyenin Sosyal Projeler ve İstihdam, Kentsel Gelişim, Tarım, Kültür-Sanat, Tarih, Demokratik Katılım ve Yönetişim, Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları, Turizm, Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor gibi konu başlıkları altında 300’den fazla proje ile katıldığı değerlendirme sonucunda en başarılı belediyeler ödüle layık görüldü.

Türkiye’de değişik konularda alanında saygın seçici kurul tarafından belirlenen başarılı belediye başkanlarına ödülleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildi. Balçova’daki kadınlara ücretsiz meslek kurslarının verildiği, kadınların sosyal ve ekonomik alanlarda daha çok söz sahibi olmasını sağlayan Semtevleri Projesi de Sosyal Projeler ve İstihdam konu başlığında ödüle hak kazanan proje oldu.

Projenin mimarı olan ve ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Semtevleri popülizm adına yapılmış bır iş değil. Tam tersine 14 yıldır emek verdiğimiz, her gün yeni hedefler yüklediğimiz bir çalışma. Meclis üyelerimiz, ekip arkadaşlarım ve ben, kadının söz sahibi olmadığı bir ülkenin gelişeceğine inanmıyoruz. Balçovalı kadınlar artık hayatın her alanında söz sahibi oldu ve her gün başarılar elde ediyorlar. Bu toplumsal bilinç ve kalkınma projesinin ödül almasından dolayı inanılmaz bir gurur duyuyorum” diye konuştu.
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