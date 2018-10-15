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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:35

Serdar Aksoy’dan davul zurnalı adaylık başvurusu

İzmir’in Menemen ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’den ilk belediye başkan aday adaylığı başvurusu Serdar Aksoy’dan geldi.Beraberinde onlarca kişi ile davul zurna eşliğinde CHP Menemen ilçe binasına gelen Serdar Aksoy, CHP’den belediye...

Serdar Aksoy'dan davul zurnalı adaylık başvurusu
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İzmir’in Menemen ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’den ilk belediye başkan aday adaylığı başvurusu Serdar Aksoy’dan geldi.

Beraberinde onlarca kişi ile davul zurna eşliğinde CHP Menemen ilçe binasına gelen Serdar Aksoy, CHP’den belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Dosyasını alam Aksoy’a destekçilerinden coşkulu tezahüratları yapıldı. Burada bir konuşma yapan Aksoy, siyasi geçmişinin 1980 öncesi CHP ve sonrasında SHP’ye uzandığını, SHP ve CHP’ye emek vermiş pek çok kişiyle birlikte yola çıktıklarını belirterek, babası eski milletvekili Veli Aksoy’la birlikte Menemen ve ülke siyasetinde rol almış çok sayıda kişinin adını andı. Geçtiğimiz Nisan ayında gayrı resmi olarak aday adayı olduğunu açıklayan Aksoy, bu tarihten itibaren ilçede neredeyse çalmadık kapı bırakmadığını ve sorunları belirlediğini anlattı. Bunlarla ilgili 19 proje ürettiklerini kaydeden Serdar Aksoy, “ En önemli projemiz hesap veren bir belediye başkanı ve hesap soran bir halktır. Menemen’de toplumsal barışı sağlamak için farklı kökenlerden, farklı siyasi kimliklerden gelmiş pek çok kişiyle birlikte yola çıktık. Değişik siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, birliklerle beraberiz. Önümüzdeki dönem Menemen’e hizmet ederken tüm bu renkleri Halk Meclisi ile birarada tutmak istiyoruz. Menemen tarım kentidir. Tarım ve hayvancılık kooperatifi köylümüzü ve ürünlerini koruyarak ekonomisini ayağa kaldıracağız “ dedi. Emiralem bölgesine üniversite, kapalı pazar yeri, Roman mahallesinin, Asarlık’ın imarı, taş ocaklarının iptali gibi projeleri iki dönem içinde gerçekleştirip tekrar aday olmayacağını taahhüt eden Aksoy, partiye hizmet eden herkes gibi mevcut Başkan Tahir Şahin’in de elini kaldıracaklarını ve “Sen bizim abimizsin” diyeceklerine vurgu yaptı. “Biz CHP’nin miçolarıyız. Yaşasın tam bağımsız Türkiye” sözlerini coşkulu alkışlar ve sloganlar arasında okuduğu şiir ve İzmir Marşı ile tamamlayan Aksoy, partililerle birlikte Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önüne geldi. Burada da kısa bir konuşma yapan Aksoy, yine alkış ve tezahüratlarla meydandan uğurlandı.
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