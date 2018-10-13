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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:54

Sınır aşan dostluk

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Berlin’de engelliler konusunda faaliyet gösteren Mina Derneği ile işbirliği yaptı. Farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen yapılan ortak etkinlikler, engelli çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirdi.“Engelli...

Sınır aşan dostluk
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Berlin’de engelliler konusunda faaliyet gösteren Mina Derneği ile işbirliği yaptı. Farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen yapılan ortak etkinlikler, engelli çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirdi.

“Engelli Dostu Belediye” unvanına sahip İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de engellilere yönelik örnek hizmetlerle öne çıkıyor. Buca’da kurulan Türkiye’nin en büyük sosyal yaşam kampüsünde eğitim programlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimine katkı koymak için yurt dışındaki sivil toplum örgütleri ile de işbirliği yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde eğitim gören engelli öğrenciler ve aileleri, Berlin’de yaşayan Türkler tarafından kurulan ve engelli çocuklar ile ailelerine yönelik faaliyet gösteren Mina Derneği üyeleri ile bir araya geldi. İki farklı ülkede yaşayan engelli öğrenciler, seramik ve el sanatları atölyelerinde ekmeklik ve çerçeve yaparak keyifli vakit geçirdi ve bolca sohbet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü eğitmenlerinin verdiği atölyelerde drama ve tiyatro etkinliğine katılan aileler ise oldukça mutluydu. Benzer sorunlar yaşayan aileler, bir araya geldiklerinde yalnız olmadıklarını hissettiklerini ve ortak paylaşımlardan çok mutlu olduklarını ifade etti.
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