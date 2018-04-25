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25 Nisan 2018 Çarşamba 18:21

Siteler Mahallesine 10 bin metre karelik sosyal yaşam alanı

‘Daha Yeşil Bir Aliağa’ sloganı ile hareket eden Aliağa Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü park ve sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha ekledi.Vatandaşların nefes alabilecekleri, her yaştan insanın keyifli zaman geçirebileceği...

Siteler Mahallesine 10 bin metre karelik sosyal yaşam alanı
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‘Daha Yeşil Bir Aliağa’ sloganı ile hareket eden Aliağa Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü park ve sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha ekledi.

Vatandaşların nefes alabilecekleri, her yaştan insanın keyifli zaman geçirebileceği dinlenme alanları oluşturmak isteyen Aliağa Belediyesi, çalışmalar kapsamında Siteler Mahallesine 10 bin metre karelik sosyal yaşam alanı kazandırdı. Çeşitli sosyal donatı elemanları ile yemyeşil bir görünüme kavuşturulan park Aliağalı Şehit Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik’in ismini taşıyacak. Park içerisinde yer alan ve bitkilerden oluşturulan ay-yıldız figürü de vatandaşların beğenisini kazandı.

8 bin metre karelik çim alana sahip olan parkta çocuklar için 3 bin metre karelik futbol oyun alanı da mevcut. Baskı beton yürüyüş yolu, otomatik sulama sistemi ve gece kullanımı için yeni nesil aydınlatmalar kullanıma konuldu. Ayrıca vatandaşlar için 2 adet kamelya, 6 adet bank, 2 adet köprü, ormancı masası ve salıncak kamelyalar da park içerisinde yer alıyor.

Daha yeşil bir Aliağa için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, “Aliağamız kısa zaman içerisinde yeşil ile anılan bir kent olacak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kent genelinde sürdürüyoruz. Siteler Mahallesinde yer alan boş arazideki kötü görüntüyü ortadan kaldırarak burayı modern bir parka dönüştürdük. Mahallemizde yaşayan çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği, mahalle sakinlerinin doğa ile iç içe olabilecekleri güzel bir sosyal yaşam alanı ortaya çıktı. Kent genelinde park ve yeşil alan projelerimize bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.
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