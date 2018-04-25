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25 Nisan 2018 Çarşamba 18:25

Spor sahalarında bayram coşkusu

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukları spor etkinliklerinde buluşturdu. Karşıyaka’nın Efsaneleri Spor Tesislerinde düzenlenen futbol turnuvasında; Karşıyaka Belediyespor, KSK,...

Spor sahalarında bayram coşkusu
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Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukları spor etkinliklerinde buluşturdu. Karşıyaka’nın Efsaneleri Spor Tesislerinde düzenlenen futbol turnuvasında; Karşıyaka Belediyespor, KSK, Altınordu ve Göztepe’den 2008 doğumlu futbolcular sahaya çıktı. Tek devreli oynanan maçlar sonrası dereceye giren takımlara kupa ve tüm katılımcılara anı madalyası takdim edildi.

1912 Zühtü Işıl Spor Salonu bünyesindeki Demir Elmaağaçlı Okçuluk Salonunda da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Turnuvası düzenlendi. Karşıyaka Belediyesporlu okçular; minik, yıldız, küçük ve genç kategorilerinde gün boyu yarıştı. Turnuva sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün minik balerinleri de Tay Park’ta sundukları dans gösterisiyle izleyicilerden tam not aldı.

23 Nisan’da ‘Spor Kenti Karşıyaka’ya yakışır organizasyonlara imza attıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günü coşku ile kutladık. Etkinliklere katılan tüm çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Spora büyük önem veren Atamızın izinden gitmeye; sporla, sanatla, bilimle iç içe, aydınlık nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.
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