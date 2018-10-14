İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 15:44

STAR Rafinesi 19 Ekim’de açılıyor

İzmir Aliağa’da SOCAR’ın 6.3 milyar dolarlık yatırım değeriyle gerçekleştirdiği STAR Rafineri, üretim faaliyetine 19 Ekim Cuma günü düzenlenecek açılış töreni ile başlıyor.Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük...

STAR Rafinesi 19 Ekim'de açılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İzmir Aliağa’da SOCAR’ın 6.3 milyar dolarlık yatırım değeriyle gerçekleştirdiği STAR Rafineri, üretim faaliyetine 19 Ekim Cuma günü düzenlenecek açılış töreni ile başlıyor.

Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan ve bünyesinde 20 fabrikayı barındıran STAR Rafineri, 19 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ve Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu’nun katılımının beklendiği törenle hizmete açılacak.

PETKİM tesislerin yanında 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in temellerini atıp inşaatına başlanan, 2 bin 860 dönüme yayılan, üç iskelesi ve 20 üretim tesisiyle bir organize sanayi bölgesiyle aynı büyüklüğe sahip Star Rafineri, yaklaşık 6,3 milyar dolara mal oldu. Türkiye’de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran tesis, açıldıktan sonra doğrudan bin 100 kişiyi istihdam edecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku