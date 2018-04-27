Taksici esnafından hükümete ÖTV çağrısı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, bir kereye mahsus tanınan ÖTV muafiyeti için hükümete minnettar olduklarını ifade ederek, “Bu uygulama sıfır ÖTV yerine, yüzde 50 indirimli olarak sürsün. Diğer ticari...

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, bir kereye mahsus tanınan ÖTV muafiyeti için hükümete minnettar olduklarını ifade ederek, “Bu uygulama sıfır ÖTV yerine, yüzde 50 indirimli olarak sürsün. Diğer ticari araçları kullananlar ile aramızdaki adil olmayan rekabet koşulları da düzeltilmiş olsun” talebinde bulundu.

Taksiciler, kendilerine bir kereye mahsus tanınan ve Haziran 2019’a sona erecek olan ÖTV muafiyetinin yerine sürekli geçerli olacak yüzde 50 indirim istiyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, şehir içi taşımacılıkta kullanılan minibüs ve otobüs gibi diğer ticari araçlarda ortalama yüzde 4 olan ÖTV’nin taksilerde yüzde 45 olduğuna dikkat çekti. Bu durumun haksız rekabete yol açtığına işaret eden Anık, “Araçlarımız otomobil grubunda yer aldığı için yüzde 45 olarak bizden alınan ÖTV’ye hep karşı çıktık. Hükümetimiz sesimizi duydu, esnafımıza sadece bir defa yararlanmak üzere ÖTV muafiyeti getirdi. Birçok arkadaşımız yararlandı, araçlarımızı yeniledik. Bu nedenle minnettarız” dedi.

İzmir’de 2 bin 823’ü kent merkezinde olmak üzere toplam 3 bin 615, ülke genelinde ise 100 bine yakın taksicinin bu uygulamanın indirimli olarak sürekli hale getirilmesini beklediğini dile getiren Anık, “Sıfır ÖTV yerine yarı yarıya olsun ama sürekli olsun. Böylece yasal sınır olan 9 yılın dolmasını beklemeden araçlarımızı daha sık yenileyerek vatandaşlara daha iyi koşullarda hizmet sunabiliriz. Bu uygulamayla devletimiz vergi kaybına uğramayacak, aksine daha sık taksi yenileneceği için gelir artışı sağlayacaktır. Minibüsler ve servis araçları ile aramızda adil olmayan rekabet koşulları da düzeltilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.